Na návštěvu místo vína brambory?

Už jste někdy na návštěvu přinesli místo lahve červeného vína kilo brambor? Zní to úsměvně, ale věděli jste, že pokud sníte středně velkou bramboru, dostanete do těla zhruba stejné množství antioxidantů, jako je ve dvou skleničkách vína? Otázkou je, jak by asi vypadal přípitek. Brambory z výživového hlediska patří k nejvšestrannější zelenině. Tak proč si k vínu neuvařit i něco z brambor.

Sklizeň pozdních konzumních brambor skončila a na pulty obchodů se dostávají brambory z českých polí. Podzimní menu si brambory přímo žádá. Navíc díky blížícím se plískanicím oceníte i to, že obsahují vitamín C, kterého mají více, než jablka. Ten se sice vlivem vysoké teploty při vaření do určité míry rozkládá, přesto ho zůstane v původním stavu dost na to, aby vařené brambory byly považovány za jeho důležitý zdroj. Jsou i neopomenutelným zdrojem draslíku, který tělo potřebuje k boji proti podzimní únavě.

Články Zavařování a vaření