V pondělí startuje devátý ročník celorepublikové charitativní sbírky Srdce dětem

„Sbírka Srdce dětem, kterou organizuje společnost Lidl ve všech svých prodejnách, je už naší podzimní tradicí. Jsme rádi, že je veřejností vnímáme velmi laskavě. I proto jsme v loňském roce přímo od zákazníků získali 28,5 miliónu korun, které pak Lidl dorovnal na rovných 30 miliónů. Celková částka tak o 5 milionů překonala výtěžek z roku 2017 a stala se naším novým rekordem, za který jsme celý tento rok pomáhali vážně nemocným dětem. Samozřejmě jsme zvědaví, jak to dopadne letos a bylo by krásné, kdyby se částka blížila k té loňské,“ komentuje ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.

Už je to devět let, co charitativní organizace Život dětem a společnost Lidl spojily síly, aby společně pomáhaly rodinám s nemocnými dětmi. A spolupráce je to víc než zdařilá. Do této doby se totiž podařilo vybrat celkem 127 milionů korun, které následně zlepšily život 3 662 dětem. Letošní devátý ročník se naplno rozběhne od 4. do 17. listopadu a bude chtít současné statistiky ještě o trochu zatraktivnit. Sbírka Srdce dětem se každoročně koná na konci roku v listopadu, kdy lidé mohou v průběhu dvou týdnů ve všech prodejnách Lidl u pokladen zakoupit speciální dobročinné samolepky.

„Děti, které podporujeme, trpí vážnými a v mnoha případech i velmi vzácnými chorobami, které ovlivňují životy celé rodiny. Pro všechny je to hodně náročná situace, a to nejen psychická, ale i finanční, protože potřebují mnoho různých pomůcek, na které prostě nemají,“ dodává Maria Křepelková.

Zpravidla se jedná o zdravotní onemocnění, která vyžadují celodenní péči jednoho z rodičů, takže tyto rodiny žijí pouze z jednoho platu a v případě, že maminka zůstane s nemocným dítětem sama, tak zůstává pouze na sociálních dávkách. Kromě běžných výdajů pak na bedra rodiny spadá i úhrada zdravotnického materiálu i kompenzačních pomůcek, ale i neurorehabilitace či ozdravné pobyty. To vše zdravotní pojišťovny proplácejí buď částečně, anebo vůbec. To vše Život dětem ze sbírky Srdce dětem platí.

Více informací naleznete na www.zivotdetem.cz.

