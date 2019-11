Nové léky putují k nemocným Čechům pomalu, čekají na ně i rok a půl

Důležité léky, které se do České republiky dovážejí a které zachraňují životy, se dostávají do tuzemských lékáren příliš pomalu. Na některé dokonce nemocní čekají více než 500 dnů. Podle ekonomů za to může zdlouhavá administrativa.

Řada pacientů u nás je odkázána na léky, které se vyrábějí v zahraničí. Mnohdy jsou i v ohrožení života, protože náhrada v Česku za ně neexistuje.

Schvalování nových léků v Česku trvá příliš dlouho. Ministerstvo přiznává, že situace je špatná. "Říkám, že to není ideální, ale zlepšuje se to," dušuje se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

České úřady patří podle odborníků mezi nejpomalejší v Evropě. Než rozhodnou o tom, jestli smí ten který lék na pulty českých lékáren nebo jakou částkou na něj budou přispívat pojišťovny, uplyne i více než rok.