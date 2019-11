Nespavost zabíjí, málo odpočinku vede k infarktům i mrtvicím

Pokud máte problémy se spánkem a máváte nad nimi rukou, děláte velkou chybu. Obří studie, která zkoumala zdraví skoro půl milionu lidí, totiž potvrdila, že nespavost vás může zabít - zvyšuje totiž riziko infarktu nebo mrtvice.

Pro nespavce je to zpráva, která by je mohla budit ze sna - pokud by už tedy neměli problémy vůbec zahmouřit oči. Rozsáhlá studie čínských vědců totiž potvrdila, že problémy se spaním vedou k nejrůznějším zdravotním problémům.

A to včetně těch nejzávažnějších jako jsou infarkty a mozkové příhody, píše britský Daily Mail, který na studii upozorňuje. Vědci sledovali 480 tisíc lidí s průměrným věkem 51 let po dobu deseti roků. Účastníci přitom neměli na začátku sledovaného období žádné srdeční problémy.