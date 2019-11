Nemáte rádi zimu? Zachumlejte se do peřin podle Feng Shui!

Příroda se pomalu ale jistě ukládá k zimnímu spánku, což v řadě z nás evokuje nostalgickou náladu. Máme chuť opět vytáhnout vonné svíčky, zapálit pomyslný oheň v krbu a na pochmurné počasí se dívat skrz okno z tepla domova. K tomu se zachumlat do peřin a nechat se unášet zimní/předvánoční atmosférou. Máme pro vás tipy, jak si tento požitek vychutnat co nejlépe.

Ložnice je pro nás v tomto období důležitějším středobodem domova, než kdy jindy. Dříve se stmívá, v peřinách trávíme více času nebo se do nich pro zahřátí třeba zachumláme u dobré knížky a teplého čaje. Abychom si tento slastný pocit náležitě užili, měli bychom se zaměřit na to, z čeho jsou vyrobené.

Jako v bavlnce

Podle Feng Shui jsou do ložnice vhodné přírodní materiály, především bavlna. Ta nejkvalitnější pochází z Egypta a Egejského poloostrova, tedy z oblastí, kde je málo srážek. Má termoregulační vlastnosti, v létě tělo ochladí a v zimě zahřeje, povlečení z ní utkané lze tedy používat po celý rok. „Z jemně česaných přízí egyptské bavlny se nejčastěji vyrábí kvalitní damašková a saténová povlečení. Rozdíl mezi nimi je jen ve způsobu tkaní. Satén se vyznačuje hladkým vzorem, damašek je proti tomu vytkávaný – nádherně lomí světlo a působí v interiéru luxusně. Saténové povlečení zase nabízí krásné designové tisky,“ říká Hana Šrůtková z české textilky Veba, která dodává bytový textil do nejluxusnějších hotelů, českých domácností i sídel evropské smetánky. Oproti jiným materiálům využívaným pro zimní období má saténové a damaškové povlečení tu výhodu, že vstřebává pot, nelepí se na tělo, neelektrizuje a jemně klouže po pokožce, což ocení i děti.

Len pro milovníky přírody

Toužíte-li po zcela přírodním materiálu a nevadí vám trochu zmačkaný efekt, pak sáhněte po lnu, nejlépe z ekologického pěstování, kdy se používá výrazně nižší podíl chemikálií a vody. Len je hypoalergenní tkanina se schopností odolávat plísním, pachům a pylům – nepřitahuje a nepohlcuje prach, proto prospívá astmatikům, alergikům i lidem s různými kožními problémy. Povlečení ze lnu se svou strukturou krásně hodí do interiérů vyladěných podle Feng Shui.

Povlečení z eukalyptu nejen pro alergiky

Pokud jste alergik nebo chcete jemné a zároveň luxusní povlečení, které více saje pot, poohlédněte se po přírodním materiálu Tencel. Jde o registrovanou značku pro vlákno nové generace z eukalyptu, tedy botanického vlákna vyráběného ekologicky šetrným způsobem. Je hebké na pokožku, chladivé jako len, hřejivé jako vlna, a hlavně absorbuje o 50 procent více vlhkosti než bavlna. Díky tomu, že odvádí pot dovnitř vlákna, se na povrchu kůže netvoří vlhký mikrofilm, ve kterém se množí bakterie. Jen pro srovnání: u syntetických vláken je množení bakterií až 2000krát vyšší, než u materiálu Tencel. „Samozřejmostí je praní při teplotě 60 °C, při které se ničí bakterie. Povlečení z Tencelu působí velmi jemně a vzdušně, přitom má stejné vlastnosti, jako klasická kvalitní bavlna. Jde o nejjemnější damaškové povlečení, které na český trh dodáváme, a podobá se pravému hedvábí,“ doplňuje Hana Šrůtková.

A co peřiny z přírodního materiálu?

Vzpomínáte ještě, jak jsme u babiček spávali v nadýchaných kapnách či peřinách? Pokud si chcete tento pocit opět navodit, zachumlejte se do přikrývek z přírodní výplně Tencel. Díky jejich objemu a nadýchanosti se opět vrátíte do dětských let. „Přikrývky z materiálu Tencel, stejně jako povlečení, skvěle sají pot, díky termoregulačním vlastnostem tkaniny se dají použít celoročně. Působí jako objemnější peřina, překvapí vás však svou lehkostí,“ doplňuje odbornice z Veby.

Pozor na umělé náhražky

Znát materiál, z kterého je látka utkaná, je důležité především při nákupu saténového povlečení. Vzpomenete si ještě na saténové povlečení, které se lepí na tělo, elektrizuje a po pár praních je plné žmolků? Ta jsou utkaná především z umělého vlákna a se saténovým povlečením z bavlny mají společný snad jen název. „Dobrým vodítkem je i symbol praní. Doporučená teplota 40 °C značí, že je materiál háklivý na zacházení. Roztoče přitom zničíte až při praní na 60 °C, na něž jsou saténová a damašková povlečení z bavlny přizpůsobená,“ upřesňuje Hana Šrůtková. Tato kvalitní povlečení se dnes vyrábějí i v nežehlivé úpravě EASY CARE, takže si můžeme užívat luxusu i bez práce navíc.

A rada na závěr? Nákup nového ložního povlečení či přikrývek nejsou levnou záležitostí, proto je dobré si materiál nejdříve promnout v ruce a osahat, deklarovaná kvalita se totiž může u jednotlivých prodejců velmi lišit.









