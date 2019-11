5 tipů, jak vybrat radiátor

Chybí vám v novostavbě přidělat radiátory? Nebo musíte po rekonstrukci vyměnit staré topení za nové? Pak se nechte inspirovat praktickými tipy odborníků z Hornbachu, podle jakých parametrů radiátory vybírat a srovnávat.

1. Litinový nebo plechový radiátor?

Podle materiálu, ze kterého jsou radiátory vyrobeny, je dělíme na litinové a plechové.

Litinové radiátory byly montovány dříve a slouží spolehlivě v mnoha domácnostech. Na pohled nejsou příliš elegantní, bývají poskládány ze spojených žeber. Výhodou této konstrukce je, že jde počet žeber zvětšovat, nebo zmenšovat podle požadavků na topný výkon. K jejich vlastnostem patří vysoká hmotnost a velká tepelná setrvačnost. Radiátoru trvá déle, než se zahřeje, na druhou stranu vyhřátý radiátor sálá déle i po přerušení dodávky tepla. Složitá je také údržba povrchu, starý nátěr se pro množství záhybů a mezer obtížně renovuje.

Deskové radiátory jsou vyrobeny z plechu povrchově ošetřeného vypalovaným práškovým lakem. Taková povrchová úprava nevyžaduje větší péči, je trvanlivá a snadno se otírá. Záhyby topných žeber jsou skryté, radiátor působí kompaktně a čistě. Na výběr jsou radiátory jedno, dvou a třídeskové o různých rozměrech. Mezi nimi volíme podle dostupné velikosti prostoru pro radiátor určeného a podle potřebného výkonu. Výkon radiátoru ve Wattech (W) by měl být volen podle velikosti a určení místnosti.

„Pro výpočet výkonu radiátoru je používán vzorec: plocha místnosti v metrech čtverečních krát výška místnosti v metrech krát čtyřicet wattů. Pro spolehlivé vytápění je pak nejlépe zvolit radiátor s nejbližším vyšším výkonem,“ radí Marcela Bínová z Hornbachu.

Například pro průměrný pokoj v panelovém domě o rozměrech 3,5 x 5 x 2,5 metrů:

Výpočet rozlohy: 3,5 x 5 = 17,5 m2

Přidání výšky místnosti: 17,5 x 2,5 = 43,75 m3

Výsledný prostor se vynásobí koeficientem výkonu 40 W: 43,75 x 40 = 1 750 W

2. Pozor na stěny ze sádrokartonu

Pokud vybíráte radiátory do nového bytu nebo domu, anebo měníte celý otopný systém, máte na výběr ze širokého sortimentu. Pokud chcete ale jenom vyměnit staré radiátory za nové, pak se možnost výběru zužuje. Je totiž potřeba vybrat radiátory se stejným způsobem připojení k otopné síti. „Problém může nastat v případě upevnění radiátorů na sádrokartonové zdi. Těleso je totiž těžké a sádrokarton jej neunese. V takovém případě se za sádrokarton musí umístit nosná konstrukce pro konzoly, nebo umístit radiátor na nosné nožky,“ upozorňuje Marcela Bínová z Hornbachu.

3. K radiátorům pečlivě vybírejte doplňky

Odvzdušňovací šrouby jsou už součástí, ale termostatické ventily a hlavice musí být spolu kompatibilní. Termostatické hlavice jsou mechanické nebo digitální. Na mechanické hlavici se nastavuje průtok vody ventilem jen odhadem, v několika stupních. Na digitální hlavici se dá nastavit přesně požadovaná teplota a na některých i čas spuštění. „Používání termostatické hlavice v místnosti s prostorovým termostatem může být kontraproduktivní. Pokud ale máte oboje, nastavte hlavici naplno,“ doporučuje Marcela Bínová z Hornbachu. K radiátorům lze zakoupit různé druhy věšáků použitelné k sušení drobného prádla. Jako doplněk slouží také odpařovač vody, aby vzduch ve vytápěné místnosti nebyl příliš suchý.

4. Topení není jen radiátor

Do výměny radiátorů a zásahů do otopného systému se samostatně a bez znalostí raději nepouštějte. Využijte raději služeb odborníků ze specializovaných firem. Ti vás mohou vybavit poměrně rozsáhlým nákupním seznamem věcí, které jsou pro provedení práce nezbytné – měděné potrubí, fitinky (kolínka s různými úhly), spojky, T kusy, přechodky na závit a záslepky. Jako další je nutné nakoupit kulové ventily. Starší otopné systémy používaly expanzní nádoby, dnes jsou do potrubí na nejvyšším bodě vloženy samočinné odvzdušňovací ventily, přes které je vytlačována většina vzduchu ze systému.

Trubky se k sobě letují nebo lisují. Na letování je potřeba letovací hořák, pájka a pájecí pasta se stříbrem nebo s olovem, dnes už jsou i bezolovnaté. Trubky se nezkracují pilkou na kov, ale řezačkou na trubky, která je použitelná pro několik průměrů. „Před letováním spojované části odmastěte brusnou tkaninou. Nepodlehněte hravé touze navlékat si fitinky na prsty, ty bývají mastné a spoj se pak špatně odmašťuje. A špatné odmaštění může způsobit netěsnost spoje, která se může projevit až po čase,“ upozorňuje Marcela Bínová z Hornbachu.

Na lisování existují speciální mechanické nebo hydraulické kleště. Fitinky k lisování jsou jiné než na letované spoje. Pro šroubové spoje je potřeba k dotěsnění koudel, těsnicí niť anebo těsnicí pasta. Málokterý spoj je s obyčejným fíbrovým těsnicím kroužkem. K připevnění trubek na zeď jsou nutné speciální plastové konzolky, různé podle průměrů trubek. K nim samozřejmě vruty a hmoždinky.

5. Základní péče o radiátory

„Pokud máte vytápění na chatě, kde nechcete celý rok topit, nebo v místě, kde hrozí nebezpečí zamrznutí, nepoužívá se jako topné médium voda, ale speciální nemrznoucí směs. Tu můžete koupit buď již naředěnou, nebo jako koncentrát. V takovém případě musí mít otopný systém ventily na dopouštění této kapaliny,“ vysvětluje Marcela Bínová z Hornbachu. Do starších topných systémů z ocelových trubek se nalévá inhibitor. To je kapalina, která brání zarezivění. Dřívější topné systémy fungovaly na principu samospádu a tepelné roztažnosti. Dnes topné médium prohánějí oběhová čerpadla.

Pokud topíte a radiátor je zpola studený, je třeba jej odvzdušnit. To bývá na začátku topné sezóny. Samospádný systém má odvzdušňovací šroub na nejvýše položeném radiátoru topné větve. Pokud bydlíte v nejvyšším patře poschoďového domu, při použití oběhového čerpadla má odvzdušňovací šroub každý radiátor zvlášť. K regulaci vytápění jsou používány prostorové termostaty drátové nebo bezdrátové. Od nejjednodušších až po dlouhodobě programovatelné. Některé lze ovládat přes mobilní aplikaci nebo pomocí sms.

