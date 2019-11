6 tipů, jak v rámci domácnosti ulevit životnímu prostředí

Životní prostředí se pro nás stává stále hmatatelnějším tématem. Kromě svalování viny na druhé bychom ale mohli sami zapřemýšlet, jak konkrétně každý z nás můžeme naší planetě ulevit. Velkou zátěž pro ni totiž představují nejenom tovární haly, ale i jednotlivé domácnosti. Přinášíme vám proto šest tipů, jak snadno snížit dopad vaší domácnosti na životní prostředí a ještě ušetřit.

1) Snižte produkci odpadu a recyklujte

Přestože by se mohlo zdát, že tomu tak není, produkce komunálního odpadu se meziročně zvyšuje: podle Českého statistického úřadu vyprodukuje průměrný Čech přibližně 350 kg odpadu ročně, více jak 30 % z tohoto objemu se v České republice zrecykluje. Přesto však stále existuje mnoho domácností, jejichž vyprodukovaný odpad končí v jedné nádobě. Svou zásluhu na tom má i množství zkažených nebo nedojedených potravin, které se nestihnou spotřebovat.

TIP: Nakupujte s rozmyslem a jen tolik potravin, kolik doopravdy sníte, snažte se vařit beze zbytku. Prospěje to nejenom životnímu prostředí, ale i vaší peněžence. Pokuste se také vyvarovat používání jednorázových obalů, jako jsou například igelitové pytlíky v obchodě. Na trhu se dají sehnat i znovupoužitelné sáčky. I u nás již navíc existují tzv. bezobalové obchody, ve kterých vám potraviny odváží do vámi doneseného obalu.

2) Zamyslete se nad spotřebou oblečení

Oblečení je dnes vnímáno jako spotřební zboží a dochází k jeho nadprodukci. Regály s oblečením jsou ve velkých řetězcích obměňovány i několikrát do týdne. Zákazníci z obchodu často odnáší impulzivně zakoupené kousky za pár korun z nekvalitních materiálů. „Já kupuji pouze v případě, že jsem 100% přesvědčená, že tenhle kousek určitě nosit budu. Ve chvíli, kdy váhám, tak tento kousek nechávám v prodejně, jelikož vím, že by mi zůstal viset ve skříni,“ říká Petra Koutná z oděvní rodinné firmy Koutný s tím, že se vyplatí investovat do kvalitních materiálů, které vydrží třeba i několik let. Výjimkou není ani zakoupení oděvu pro jednu příležitost. Tyto jen několikrát nošené kusy oblečení vzápětí skončí ve směsném odpadu. „Textilní odpad je vhodné samozřejmě co nejvíce třídit a nedávat jej do kontejnerů na směsný odpad. Z černých popelnic by textil skončil buď na skládce, nebo ve spalovně, a to by byla škoda. Když jej ale vytřídíme do speciálních kontejnerů na použitý textil, pak přispějeme k jeho možnému dalšímu materiálovému využití. To je tedy jednoznačně správná cesta,“ uvádí Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

3) Zvažte šetrné způsoby dopravy

Svůj dopad na životní prostředí můžete snížit také tím, že při cestě do práce přesedláte na jiné dopravní prostředky. Na kratší vzdálenosti se nabízí například kolo nebo stále populárnější koloběžka. Tato volba prospěje nejen klimatu, ale i vašemu zdraví. Existují ale i varianty, u kterých se nohy tolik nenadřou. Populární elektromobily jsou podle zprávy Evropské environmentální agentury k životnímu prostředí jednoznačně ohleduplnější než auta na naftu nebo benzín.

Jsou firmy, jako například MONETA Money Bank, které v současnosti využívají ve velkém elektrická auta. Banka během dvou let dokázala snížit svou uhlíkovou stopu o 43,6 % a překonala tak svůj vlastní závazek, podle kterého měla do roku 2020 emise postupně snižovat o 35 procent.

4) Šetřete vodou a jinými energiemi

Voda je v celosvětovém měřítku jedním z nejvzácnějších přírodních zdrojů. V roce 2018 podle Českého statistického úřadu spotřebovala čtyřčlenná rodina v domácnosti, ale i mimo ní, průměrně 532 litrů vody za den. Přitom, jak vyplývá z čísel českého výrobce sanitární elektroniky Sanela z Lanškrouna, jenom používáním vhodné sanitární elektroniky může rodina ušetřit denně až 447 litrů vody. „Taková rodina tak ročně uspoří až 14 tisíc korun,“ říká Pavel Rybka ze Sanely.

Největší podíl vody spotřebováváme při mytí a používání toalety. Zmíněná firma spočítala, že taková čtyřčlenná rodina může ušetřit denně 140 litrů jenom při splachování, 182 litrů při sprchování a 125 litrů při mytí rukou. To, že Češi začínají myslet úsporně, potvrzují i prodejci sanitární techniky. Například prodej automatických baterií s úspornými perlátory nebo pisoárů s automatickým splachováním pro domácí použití má neustále rostoucí tendenci. Spotřeba vody je patrná také v kuchyni, kde se většina vody spotřebuje na mytí nádobí. Obecně se proto doporučuje používat myčku, která je znatelně úspornější, protože při ručním mytí nádobí pod tekoucí vodou za 10 minut proteče až 200 litrů vody. V rámci vaření se pak počítá průměrně se spotřebou 6 litrů vody na osobu za den.

Šetřit vodou a energií se snaží i obchodní centra nebo kancelářské komplexy. O to se starají firmy, které se věnují integrovanému facility managementu , například M2C. Více se pracuje se šedou vodou, staví se retenční nádrže, do kterých stéká voda ze střechy a potom se vrací do systému. „Trendem do budoucna budou formy čističek, které vrátí vodu zpět do oběhu. Zatím je to ale drahé. Stále častěji se vybírají suchomilné rostliny, které nejsou tolik náročné na zálivku. Tráva se nechává vyšší. Sucho s sebou přináší i častější požadavky na zálivky,“ řekl Karel Kadlec z M2C.

5) Topte šetrněji

Důležitou součástí ekologického chování je také omezování vypouštění škodlivin do ovzduší. Jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší jsou právě domácí kotle. Nejhorší jsou zastaralé kotle na tuhá paliva, zejména na uhlí, s ručním přikládáním. Jejich provoz bude však od roku 2022 zcela zakázán. Šetrnější variantu vytápění představuje například zemní plyn. Avšak není ho možné zavést do všech oblastí. Alternativu pak představuje dřevo za předpokladu, že není natřené nebo chemicky ošetřené. Dřevo stále patří mezi nejlevnější druh zátopu, ale člověk se při provozu kotle pořádně nadře. Další možností jsou pelety, které se vyrábí z dřevních pilin, což je vlastně odpad při průmyslovém zpracování dřeva. „Automatické kotle na pelety se sami zapalují, zhasínají, dají se ovládat na dálku a palivo si sami dávkují dle potřeby ze zásobníku či sila. Odpadá tak náročné skládání, sušení a přikládání jako v případě dřeva,“ vysvětluje Pavel Fohler z firmy CDP Ivory, která vám pelety přiveze až ke kotli. Popel z nich navíc můžete použít jako hnojivo na zahrádce.

„Úspory u stávajících otopných systémů lze dosáhnout nejsnáze pouhým snížením pokojové teploty. Každý 1°C s sebou přinese úsporu 5 % v nákladech na vytápění. V České republice je stále standard poměrně vysoká pokojová teplota kolem 23°C. V okolních zemích je to přitom o 1-3°C méně,“ říká Lukáš Ingr, produkt manažer divize voda-topení-plyn Stavebnin DEK

6) Renovujte a opravujte

Snažte se využít věci do jejich úplného konce. Spousta věcí se dá snadno opravit a není nutné kupovat hned nové, například ulomený podpatek stačí nechat nově podrazit. Mnoho věcí, například starý ošoupaný nábytek, lze zrenovovat tak, že jim vrátíte nový a moderní vzhled a poslouží dalších několik let. Není nutné, aby tak skončil na skládce. I pro ty nenávratně rozbité věci se dá najít další využití a s trochou fantazie vzniknou recyklované vychytávky. Zužitkujte cokoli, co už nepoužíváte nebo vám doma překáží. Navíc pak budete mít doma něco originálního, co v obchodě jen tak neseženete.

