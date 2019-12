Zbavte se vlhkosti v bytě díky kvalitní hydroizolaci

Problémy s vlhkostí trápí mnoho majitelů objektů. Mnoho lidí řeší tyto trable zpočátku zvýšením větráním, nákupem odvlhčovačů a podobnými metodami, které jsou sice nenáročné na čas a finance, ale jejich účinnost může být nulová, pokud jsou problémy s vlhkostí způsobeny nedostatečnou, porušenou, nekvalitní či zcela chybějící hydroizolací. V takovém případě může voda napáchat škody ve zdivu, konstrukcích, na omítkách i vybavení domu.

Co je to hydroizolace a z jakých příčin může vznikat vlhkost?

Jako hydroizolace označujeme veškeré systémy a metody, které zabraňují vzlínání vlhkosti, a to obvykle vytvořením souvislé a neprodyšné vrstvy z voděodolných materiálů. Vedle tepelné či zvukové izolace je řadíme mez základní stavební izolace. Obvykle se hydroizolace používá všude tam, kde je nutné zabránit průniku vody a následné vlhkosti, aby nedošlo k poškození celých objektů nebo jejich konstrukcí. Tato vlhkost může vzniknout z různých příčin. Problémy může způsobit mnohdy samotná hydroizolace, a to pokud je provedena nekvalitně, nebo dosloužila úplně. U starších objektů se často setkáváme s úplnou absencí hydroizolace. U novostaveb jsou ale izolace proti vlhkosti samozřejmostí. Mezi další problémy zapřičiňující vlhkost můžeme zařadit narušení kanalizačních či vodovodních rozvodů, zvýšenou hladinu podzemní vody, ostřikující či zatékající voda, špatné umístění objektu, například ve svahu a mnohé další.





Současné metody hydroizolace

Podřezání zdiva: Dodatečné problémy s vlhkostí, které se objeví u již stávajícího objektu, můžeme vyřešit díky podřezání zdiva a následném použití speciálních izolačních materiálů. Pro podřezání můžeme využít buďto diamantové lano nebo stěnovou pilu. Do vzniklé průběžné spáry je poté vložena hydroizolační fólie a celá spára je poté ještě utěsněna tlakovou cementovou emulzí.

Dodatečné problémy s vlhkostí, které se objeví u již stávajícího objektu, můžeme vyřešit díky podřezání zdiva a následném použití speciálních izolačních materiálů. Pro podřezání můžeme využít buďto diamantové lano nebo stěnovou pilu. Do vzniklé průběžné spáry je poté vložena hydroizolační fólie a celá spára je poté ještě utěsněna tlakovou cementovou emulzí. Zarážení nerez plechů do zdiva: Někdy můžete tuto metodu najít i pod označením HW- systémy. Jedná se o klasickou mechanickou metodu, kdy dochází k přirozené sanaci zdiva díky zarážení plechů ze speciální oceli přímo do zdiva, tyto desky mohou být opatřeny i zámky.

Někdy můžete tuto metodu najít i pod označením HW- systémy. Jedná se o klasickou mechanickou metodu, kdy dochází k přirozené sanaci zdiva díky zarážení plechů ze speciální oceli přímo do zdiva, tyto desky mohou být opatřeny i zámky. Tlaková a beztlaková injektáž: Emulzní systémy, které jsou vpravovány do zdiva napomáhají jeho přirozené sanaci a zbaví objekt nežádoucí vlhkosti. Tuto metodu rozdělujeme podle toho, zda je hmota vpravována do zdiva za pomoci tlaku, nebo je ponechána, aby do něj sama zatekla. Pro beztlakovou injektáž je typické využití u cihelného zdiva, které umožňuje emulzím vyplnit hluchá místa, a to bez použití tlaku.

Emulzní systémy, které jsou vpravovány do zdiva napomáhají jeho přirozené sanaci a zbaví objekt nežádoucí vlhkosti. Tuto metodu rozdělujeme podle toho, zda je hmota vpravována do zdiva za pomoci tlaku, nebo je ponechána, aby do něj sama zatekla. Pro beztlakovou injektáž je typické využití u cihelného zdiva, které umožňuje emulzím vyplnit hluchá místa, a to bez použití tlaku. Hydroizolační stěrka: Tato pružná hydroizolační hmota dokáže přilnout bez problémů k téměř všem typům povrchů, navíc nevytváří pásy, proto je ideální při použití do členitých prostor, rohů či koutů.

Tato pružná hydroizolační hmota dokáže přilnout bez problémů k téměř všem typům povrchů, navíc nevytváří pásy, proto je ideální při použití do členitých prostor, rohů či koutů. Drenáže: Tato metoda se využívala mnohem častěji dříve, než v dnešní době, kdy neexistovaly chemické metody izolace zdiva. Spočívá v ručním odkopání zeminy okolo zdiva a následném vložení drenáží, které zabraňují tomu, aby se vlhkost ke zdivu dostala.

Proč může být vlhkost škodlivá?

Doporučená správná vlhkost v místnosti by se měla v zimních měsících pohybovat okolo 45 až 60 % a v létě pak od 40 do 55 %. Pokud je hladina vyšší, může to mít negativní dopad na stav objetu a lidské zdraví. Ve vlhkém prostředí se dobře daří mikroorganismům a bakteriím, které se mohou lépe rozmnožovat. Valná většina lidí zjistí, že je něco v nepořádku až ve chvíli, kdy se začnou v bytě objevovat průvodní znaky nadměrné vlhkosti, například průsaky vody na stěnách, plísně či solné výkvěty. Vdechování spor, které vznikají z rychle se množících plísní, může mít za následek problémy v respiračním, trávícím i kožním systému. Můžete registrovat nejrůznější vyrážky, problémy s dýcháním, nespavost a bolesti hlavy. Houby a další mikroorganismy mohou napadnout i vybavení bytu, zejména nábytek. Problémem je i estetické hledisko, plísně a voda mohou vytvářet nevzhledné a zapáchající průsaky a mapy na stěnách. Největší škody ale může vlhkost napáchat na samotném zdivu a konstrukcích. Znehodnocení omítek, stěn, koroze kovových částí a konstrukcí může mít za následek narušení stability objektu, v závažných případech je nutné přikročit k demolici některých jeho částí. Čím dříve se tedy do hydroizolace pustíte, tím větší je naděje na úspěch, s minimálními škodami na majetku. Realizace hydroizolačních postupů u velkých objektů ale mohou být finančně náročné. V případě, že nemáte na jejich provedení dostatek financí, vyzkoušejte rychlou půjčku, bez registrace. Více informací naleznete zde.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry