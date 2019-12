První pomoc: uměli byste zachránit psí život?

Víte, co obnáší psí první pomoc? Uvědomili jste si, že pokud se váš pes zraní, nikdo jiný než vy mu nepomůže? Dokážete odhadnout, kdy jet na veterinu a kdy se o psa zvládnete postarat sami? Pokud ne, můžete to zjistit na kurzech První pomoc psa.



„Uvědomila jsem si, že jen velmi málo páníčků ví co dělat, pokud se pes zraní. Jenže to je průšvih! Pro psa sanitka mimo Prahu nepřijede a ani tam nemá přednost, takže čekání může být kritické. Pokud psovi nepomůžete vy, tak nikdo,” říká Katka Šponarová, veterinární sestra, která se rozhodla vytvořit co nejpraktičtější kurzy o psí první pomoci.

Kurzy o psech i pro psy

Kurzy První pomoc psa jsou otevřené lidem i jejich čtyřnohým miláčkům. V teoretické části se dozvíte od zkušené veterinářky něco o psí anatomii a krizových stavech psa jako otravy, přehřátí, tonutí nebo bezvědomí. V praktické části, která tvoří 70 % školení, si buď na vlastním psovi nebo na modelu nácvik první pomoci rovnou vyzkoušíte. „Na školení se dozvíte, jak zastavit krvácení, jak postupovat v případě zlomeniny, otravy a hlavně jak poznat, že je stav kritický a je třeba okamžitě jet na veterinu. Každý od nás dostane certifikát, perfektně zpracovaná skripta a obvazový materiál na doma. A navíc fotky od profesionálního fotografa,” vypočítává.

Mezi účastníky najdete majitele psů, často i ty, kteří s pejskem nějakou nehodu zažili a nevěděli si rady. Kurzy oceňují i lidé z oboru – studenti veteriny, personál útulků, ale i profesionální psovodi od Policie ČR. Kromě odborného přístupu a skvělé atmosféry si chválí i podrobnou průpravu při praktickém nácviku.

Psí Vánoce

Na Vánoce dejte pozor hlavně na sladký alkohol, tučná a exotická jídla bez dozoru. Před Vánoci si dejte pozor při pečení, kynuté těsto je pro psy toxické!

Na konci roku se na kurzech řeší i pro psy nesnesitelné oslavy nového roku. Jak je zvládnout? Podle Katky výborně poslouží volně dostupná přírodní sedativa jako kozlík lékařský (baldrián), meduňka, jasmín, heřmánek, chmel či třezalka. Výbuchy rachejtlí a dělbuchů jsou nejnebezpečnější pro psy, kteří trpí onemocněním srdce, cukrovkou a epileptiků. Pokud máte takového pejska doma, poraďte se na užití vhodných tišících prostředků s veterinářem. Pokud zůstanete v klidu vy, bude to mít uklidňující efekt i na vašeho psa. Pomoci může také masáž hrudi, která na psy působí uvolňujícím dojmem.

Tip: Na Silvestra pejska vezměte na velkou procházku v dopoledních hodinách a odpoledne a večer již venčete jen na nejkratší možnou dobu. Mějte psa dobře označeného, nejen čipem, ale i adresou s telefonem připevněnou na obojku. Venčete zásadně na vodítku!

prvnipomocpsa.cz

