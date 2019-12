3 tipy, jak jednoduše zvětšit malý byt

Ceny bytů rok od roku rostou, mnoho z nás je tak nuceno bydlet v menším bytě, než bychom si přáli. Existuje však několik osvědčených fíglů, jak malý byt zvětšit. Samozřejmě těžko uděláte z garsonky byt o velikosti 3+1, ale pokud vsadíte na chytré optické triky, můžete se i v malém prostoru cítit příjemně a nestísněně. Hlavní prim zde hrají především zrcadla, barvy, vzory a uspořádání nábytku.

Hra s odrazy pomocí zrcadel

Zrcadlo je jedním z hlavních pomocníků při zvětšování malých prostor. „Ať už zvolíte velkoformátová zrcadla nebo chytře umístěná menší nástěnná zrcadla v rámu či bez něj, vždy dbejte, aby byla situována na pohledovou stěnu nebo na konec místnosti (například chodby), kde bude vytvářet dojem, že místnost pokračuje dál a tím ji opticky zvětší. U velkoformátových zrcadel pak tento dojem umocňuje, pokud se minimalizuje viditelnost spár,“ říká Lucie Hronová ze společnosti Amirro, největšího českého výrobce zrcadel.

Světlé barvy a jemné vzory

Alfou a omegou malého bytu je světlý barevný základ, a to nejen na stěnách, ale také na nábytku a podlahách. „Tmavé barvy prostor opticky zmenšují a stísňují. Nebojte se tak neutrálních a světlých tónů. To samé platí o příliš výrazných vzorech, zejména na podlaze. Jednolité podlahy nebo velkoplošný vzor, který propojuje celý byt, je lepší variantou, než volba drobných výrazných vzorů či položení jiné podlahové krytiny v každé místnosti,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu. Barvy a vzory lze v interiéru pak dohnat výraznými doplňky, detaily nebo květinami.

Změna dispozice a uspořádání nábytku

Také samotné uspořádání nábytku je v malých bytech klíčové. Pokud máte možnost vybourat zbytečné příčky mezi místnostmi, udělejte to. Jednotlivé obytné zóny v bytě pak lze oddělit chytře zvoleným nábytkem – nábytkovými stěnami nebo policovými díly, které pomohou oddělit prostor i ve stísněné garsonce, tedy především část na spaní od obývací zóny nebo kuchyně. Stejně tak, pokud to prostor umožňuje, nezarovnávejte křesla a pohovky do jedné linky se stěnou, naopak je umístěte více do prostoru. Vytvoří se tak dojem vzdušnějšího interiéru.

