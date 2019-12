Sladké vánoce: recept na čokoládový dort s arašídovým krémem

Recept na čokoládový dort s arašídovým krémem

(Recept pro formu na pečení s průměrem 22 cm, nebo obdélníkovou formu)

Těsto

100 g celozrnné mouky

90 g bílé výběrové polohrubé mouky

50 g kokosového oleje

1 polévková lžíce třtinového cukru

6-7 lžic ledové vody

Krém

400 g čokolády s minimálně 65% obsahem kakaa

250 ml kokosového mléka

Granum arašídový krém *



Postup

Smíchejte všechny ingredience na těsto. Krátce vše promíchejte, dokud nevznikne hladké těsto. Nebojte se, pokud vám těsto připadá drobivé a nepřidávejte více vody, než je napsáno. Je důležité, abyste z těsta vytvarovali placku. Zabalte těsto do průhledné fólie a dejte chladit do ledničky.

Nahřejte troubu na 200°C. Formu lehce vymažte a rovnoměrně vyložte těstem - spodní část těsta propíchejte na několika místech vidličkou. Těsto pečte 15 minut v již předehřáté troubě. Po vyjmutí z trouby nechte formu s těstem vychladnout.

Na páře v hrnci ohřejte kokosové mléko a přidejte do něj čokoládu. Nechte čokoládu pomalu rozpustit. Zatímco se čokoláda rozpouští, dejte několik lžic arašídového krému do sáčku a dobře ho zavřete. Sáček ponořte do teplé vody, aby se krém nahřál a byl tekutý . Zbylý arašídový krém naneste v tlustší vrstvě na dno koláče.

Teplou rozpuštěnou čokoládu nalijte na koláč, a poté ho hned ozdobte tekutým arašídovým krémem, který jste si ohřáli v sáčku. Odřízněte roh sáčku, tím získáte malý otvor, přes který můžete dekorovat arašídový krém na povrch čokoládového krému. Nakreslete krémem příčné čáry a potom pomocí párátka dotvořte finální ozdobení.

Před podáváním koláč nechte vychladit v lednici minimálně 3-4 hodiny.

* Recept připravilo Nutelo.cz - prémiové potraviny



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend