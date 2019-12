Pro 93 % seniorů je domácí mazlíček životním parťákem

S osaměním úzce souvisí sdílení domácnosti s potomky. 42 % seniorů považuje soužití s dětmi za výhodné, ve skutečnosti s dětmi sdílí byt jen 13 % seniorů a do budoucna (10-20 let) tak jich chce bydlet jen málo (4 %). Zajímavostí je, že po odchodu dětí se život 33 % seniorů zlepšil, 12 % naopak zhoršil. Ženy jsou na odchod potomků náchylnější, 16 % označuje takovou životní situaci jako zhoršení, u mužů je to jen 7 %. Vánoční svátky tak představují možnost, kdy se s dětmi mohou jejich rodiče opět shledat a povečeřet u jednoho stolu. Čtvrtinu seniorů totiž trápí samota a nedostatek kontaktů s lidmi. “Ideální je trávit čas a i vánoční svátky se svou rodinou. V našich komunitních centrech Archa ale vidíme, že i blízkost jiných seniorů, kamarádů a známých dokáže výrazně zlepšit náladu a radost ze života starším lidem,” říká Karina Vališová, ředitelka klientských služeb RESIDOMO, která je zodpovědná i za podporovaná komunitní centra.

Východiskem z osamění je pro mnoho starších lidí péče o mazlíčka. Nějakého zvířecího “kamaráda” má 44 % seniorů. Asi nepřekvapí, že nejčastěji se jedná o psa (65 %) či kočku (43 %). Jak je z čísel patrné, není neobvyklá kombinace obou zvířat. Mimo to se mezi odpověďmi objevili i slepičky, kozy, králíci a andulky, ale i méně obvyklá zvířata jako ještěrky nebo sklípkani.

RESIDOMO, které pronajímá 45 tisíc bytů, z toho čtvrtinu seniorům, myslí v zamýšlených projektech bydlení pro seniory právě i na možnost společného trávení času. „Už nyní provozujeme ve třech městech komunitní centra Archa, kde se lidé scházejí a podnikají společně různé aktivity. Připravujeme ale i bytové domy uzpůsobené potřebám seniorů. Mimo bezbariérovosti, velikosti bytu a různých bezpečnostních opatření plánujeme rovněž zřízení společenské místnosti, kde se budou moci nájemníci setkávat,“ dodává Karina Vališová.







