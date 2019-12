Vánoční dekorace: proč by to nemohly být květiny

Před vánočními svátky je kolem nás mnohem víc shonu, ruchu a spěchu. Občas bychom ale možná raději na těch vjemech trochu ubrali. A právě to je dobrý důvod, proč při vánočních výzdobách sáhnout po uklidňujících květinách. Květy vyzařují pocit klidu a ten o vánočních svátcích potřebujeme.



Tak trochu jiné dekorace

Kouzlo květin

Nebo, alternativně

Vánoce jsou pro mnoho z nás nejkrásnější období roku. Ale i tak jsou Vánoce často obdobím stresu a dlouhých seznamů úkolů. Takže pokud byste je letos chtěli prožít trochu klidněji, co kdybyste začali se změnami v dekoracích? Prvním krokem by byly květiny v pastelových barvách. Jejich pomocí doma vytvoříte vánoční atmosféru i oázu klidu a pohody zároveň.V květinách je něco jedinečného, díky čemu nás vždy uvolní a uklidní. Tak proč čekat? Pusťte se do toho a zaplňte domov tulipány, hyacinty, sasankami nebo modřenci. Hlavní barvou by přirozeně měla být sněhově bílá . Barevnou paletu pak můžete rozšířit o jemné pastelové barvy obohacené o přírodní odstíny a růžové akcenty.Proč nevyměnit vánoční ozdoby za tulipány a hyacinty? Vše bude hned vypadat pohodověji. Pokud se k tomuto řešení odhodláte, pověste na stromeček malinké vázičky a naplňte je vodou a květinami. Na špičku stromečku pak můžete umístit vázu plnou tulipánů, sasanek a tuberózy. Skvělý způsob, jak svému domovu dodat vánoční atmosféru bez zbytečného nepořádku.

