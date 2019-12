Průzkum: novoroční předsevzetí Češi nedodržují, přesto si je dávají i pro rok 2020

Průzkum také ukazuje, že někdy v životě si novoroční předsevzetí dalo 78 % dotázaných, 42 % si jej chystá dát i pro rok 2020. Jedná se o nárůst oproti roku 2017, do kterého podle průzkumu agentury STEM/MARK pro NATURHOUSE s předsevzetím vstupovalo pouze 28 % dotázaných.

V roce 2020 chceme hubnout a měnit jídelníček

„Novoroční předsevzetí často nevycházejí proto, že si člověk dává nereálné cíle, například zhubnu 10 kg za měsíc. Když si tentokrát zvolíte cíl, který je opravdu v mezích možností a budete mít silnou motivaci, mnohonásobně zvýšíte šanci na jeho dosažení“, míní Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně NATURHOUSE, člena České asociace franchisingu. Co se týče typů předsevzetí, je hubnutí jako již tradičně tím nejoblíbenějším. V závěsu je zdravé stravování a následuje možnost „nedávat si už žádná předsevzetí,“ což jen potvrzuje fakt, že si dotazovaní uvědomují, že novoroční předsevzetí zpravidla moc dlouho nevydrží. Velké množství dotazovaných si pro rok 2020 dává více než jedno předsevzetí. Oproti roku 2017 zeslábla touha více sportovat naopak chce více dotazovaných bojovat s kouřením.

Lektorka Olga Medlíková doporučuje nedávat si předsevzetí do nového roku, ale spíše v jiných obdobích. „Většina novoročních předsevzetí má velké oči a jejich trvanlivost se proto počítá většinou na dny. A pokud to už uděláte, ať je předsevzetí konkrétní, pro vás reálné a ideálně krokované, to znamená rozložené do postupně se naplňujících cílů,“ doporučuje Olga Medlíková, autorka e-booků, publikací a článků, lektorka, konzultantka, bývalá manažerka.

„Musí to být předsevzetí, které má pro danou osobu významný charakter a dotyčná osoba musí cítit, že pokud toto předsevzetí dodrží, tak se její život změní k lepšímu. Je úplně jedno, zdali se jedná o nekouření, nepití alkoholu, či věnování se více sportu. Předsevzetí nás vždy posouvají tam, kde bychom chtěli být, a hlavně pomáhají, abychom se cítili lépe,“ domnívá se Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun s.r.o., která patří mezi přední dodavatele bio Matcha Tea do Evropy.

Razantněji se k předsevzetím vyjadřuje Stanislav Petříček, zakladatel bistRAWveg a popularizátor zdravého životního stylu pro manažery. „V dnešní době neomezených možností je předsevzetí přežitek. Nejsem zastáncem žádných cílů ani milníků. Vyberte si směr, kterým se chcete vydat, a jděte,“ radí odhodlaně.

Novoroční předsevzetí většinou vydrží jen několik dnů

Novoroční předsevzetí nikdy nedodrží 15 % dotázaných, 42 % pak přiznává, že předsevzetí nedodrží většinou. Desetina lidí se předsevzetím řídí déle než rok, třetina to však vzdá po pár dnech, další čtvrtina pak po měsíci.

„Mnohdy je demotivuje prostředí, například kamarádi nebo partner, které ne vždy má stejný záměr s novoročním předsevzetím. Poradil bych, aby se lidé, kteří si předsevzetí dávají, soustředili pouze na svůj cíl, ne na nic jiného. Věřte mi, že budete větší vítěz, když druhým nakonec dokážete, že se ve vás mýlili, budete z vás zářit úsměv. Před úspěchem předchází čin, bez něj to nepůjde. Když si dáte nové předsevzetí, tak vlastně už tím si dokazujete, že chcete být lepší v určité úrovni života, a to vás musí motivovat a těšit,“ radí Jiří Stabla , zakladatel Konopných lékáren.

Vánoce, svátky jídla

Vánoce s novoročním předsevzetím úzce souvisí a potřeba hubnout často navazuje na vánoční hodování. „Průměrný Čech přes Vánoce přibere dva až pět kilogramů. Není složité vrátit se rychle zpátky do formy. Přesto spoustu lidem trvá i několik měsíců dostat se na svou původní váhu,“ potvrzuje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně NATURHOUSE. Průzkum dokazuje, že zvýšené množství jídla o Vánocích konzumuje 79 % dotazovaných, 36 % dokonce v souvislosti s jídlem trpí přes Vánoce zdravotními problémy. Oproti roku 2016, kdy přiznalo zvýšenou konzumaci jídla 52 % dotázaných, se jedná o nárůst.

•••



Cílem průzkumu bylo zjistit odpovědi na téma novoročních předsevzetí a stravovací zvyklosti v období Vánoc. Průzkum byl realizován na konci roku 2019 agenturou pro výzkum Rondo Data, zůčastnilo se jej 1053 mužů i žen ve věku 15 až 59 let.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy