Infekce močových cest postupuje u seniorů rychle, nenápadně a bez příznaků

Nenápadné, plíživé projevy infekce

Odhalit infekci močových cest může být velmi obtížné, především u dětí a seniorů. Hlavně u starších pacientů se totiž typické příznaky jako pálení a řezání při močení, bolesti v podbřišku, častější močení, popřípadě přítomnost krve v moči nemusí objevit vůbec. „U starších lidí sledujeme většinou pouhou změnu chování, senior není schopen postavit se na nohy, nepřijímá stravu a tekutiny, je spavý. Vzhledem

k tomu, že obranné mechanizmy močových cest i imunitního systému jsou již výrazně oslabené, infekce močových cest vznikají snadno a postupují velmi rychle. Mohou vést až k trvalé invaliditě a obtížnému návratu seniora do normálního života,“ vysvětluje MUDr. Helena Charbuláková z Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Několik kilo bakterií ohrožuje nejen ženy

Záněty močových cest se nejčastěji týkají žen. Mají totiž kratší močovou trubici, jejíž vyústění se nachází blízko konečníku. V tomto prostoru se vyskytuje masivní množství bakterií, až několik kilogramů. Ty se mohou snadno přenést do močových cest. Infekce ale ohrožuje také lidi s funkčními a anatomickými abnormitami v močových cestách. „Infekcí mohou onemocnět i muži s větší prostatou, která vytváří překážku odtoku moči a močový měchýř se pak nevyprazdňuje úplně. Ohrožení jsou i pacienti s dlouhodobě zavedenými močovými katetry do močového měchýře, které se snadno osídlí bakteriemi. Ty po katetru snadno vystoupají do vyšších etáží močových cest. K nemoci jsou náchylné i starší ženy se sestouplou dělohou a diabetici se "sladkou" močí, v níž se bakteriím dobře přežívá. Těhotným ženám se zase mění tvar močovodu a močový měchýř se posouvá zvětšující se dělohou, proto i ony častěji onemocní,“ vyjmenovává rizikové skupiny MUDr. Helena Charbuláková.

Opakovaná antibiotická léčba vede k rezistenci

Při podezření na zánět močových cest je vždy nutné odebrat co nejdříve vzorek moči do sterilní zkumavky ke kultivačnímu vyšetření a v případě pozitivního nálezu včas nasadit antibiotika. V některých případech se může objevit takzvaná bakteriurie – bakterie se sice v močových cestách vyskytuje, ale nezpůsobuje infekci. „Kdybychom léčili každou takto usídlenou bakterii, docházelo by nejen k vysoké spotřebě antibiotik, ale zároveň by opakovaná antibiotická léčba postupně vedla k rozvoji rezistence. To znamená, že antibiotikum již není schopné bakterii zabít a musí se k léčbě podávat antibiotika vyšších generací. Proto je tolik důležité léčit infekce symptomatické, kdy má pacient známky infekce močových cest a k léčbě využívat antibiotika úzkospektrá, zacílená na danou bakterii,“ dodává MUDr. Helena Charbuláková .

Pít, pít a zase pít

Důležitým preventivním opatřením je dostatečný příjem tekutin. Ty mimo jiné pomáhají vyplavit bakterie z těla a zabraňují dehydrataci organizmu. To bývá problém především u starších pacientů. Je třeba důsledně dodržovat zásady hygieny, nezadržovat moč, udržovat si optimální hmotnost a dostatečně spát. „Pacienti, kteří mají zvětšenou prostatu, sestouplou dělohu či cukrovku, by se měli nechat důkladně vyšetřit a dodržovat doporučenou léčbu. Tak mohou výrazně snížit riziko opakovaných infekcí,“ uzavírá MUDr . Helena Charbuláková .

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy