Stulit se v relaxačním křesle, to je přímo „wellness pro duši“

Je velmi důležité odpočívat nejen ve spánku, ale i relaxací. Vytvořit si doma zákoutí, kde se uvelebíme v milovaném křesle s knížkou anebo s kávou, nebo budeme poslouchat hudbu a útulně usazení, případně až uloženi s nohama nahoře, kde v uvolnění a pohodě můžeme trávit čas vyhrazený k odpočinku, je první z kroků k duševní pohodě a radosti.

Bytový prostor je obvykle plánován po zónách – spací zóna, mycí zóna, jídelní zóna – podle typu činnosti, která je v dané oblasti provozována. Důležitá je také provázanost jednotlivých zón, která by měla zohledňovat, jak na sebe jednotlivé přirozeně činnosti navazují, aby byl pobyt v takovém obytném prostoru komfortní i pro soužití více osob.

Při zařizování interiéru bychom neměli myslet jen na aktivní činnosti, ale také na nečinnost! Vytvořit si doma kout určený pro odpočinek a relaxaci, kam se můžeme stáhnout, uvelebit se tam a věnovat se především sami sobě.

Schopnost a možnost odpočívat přináší možnost nabrat sílu a elán k dalšímu aktivnímu životu, který v dnešní době klade na každého vysoké nároky. Organizmus je schopen v aktivním módu, rychle, v pohotovostním režimu… fungovat jen omezený čas, a většinu z něho „spotřebujeme“ v pracovní době. V každodenním soukromém životě bychom se měli od „bojového režimu“ spíše odpoutat a dokonce si programově čistit hlavu od pracovních starostí. Paradoxně právě proto, abychom se nejen práci, ale i rodině, mohli věnovat s plným nasazením a nevyhořeli.

Víme, že spánek je velmi důležitý proces, kdy se s naším tělem a myslí děje velmi mnoho pozitivního. Ale zatímco fyzicky znaveni klidně uléhat můžeme a na kvalitu spánku to nebude mít zásadní vliv, pokud si jdeme lehnout a v hlavě nám víří neklidné myšlenky a jsme ve stresu, spánek nezafunguje a my budeme vstávat podobně zničení, jako jsme si šli lehnout. Na spánek je prostě třeba se trochu připravit a přistupovat k němu správně naladěni. Vždyť například každý rodič malého dítěte ví, že spánku by měly předcházet klidné činnosti a zvolněný režim, zavedené rituály a tlumené osvětlení… Proč to dodržujeme u dětí a sami u sebe ne? Nevyhradíme si čas na zklidnění a relaxaci? A to nejen před spaním.

Takzvaný aktivní odpočinek lze určitě jen doporučit, nicméně je třeba také zpomalit, užívat chvíle pohody a relaxovat, s knihou, s šálkem kávy, čaje, nebo alkoholu (občas, proč ne?), pustit si milý film – proto je potřebné doma si takové zákoutí zařídit. Takový poloaktivní odpočinek v křesle, které není určeno přímo k ležení, ale k pohodlnému sezení, případně polohováním umožňuje pololeh / polosed, je to pravé. Relaxační křeslo na rozdíl od židle je většinou vybaveno područkami (oporou pro ruce) a někdy i pro nohy (podnožka může být vysouvací, nebo dokonce samostatným doplňkem křesla ve stejném designu). Zákoutí pro odpočinek můžete doplnit stolkem, abyste měli kam odkládat dobroty, zvolený nápoj nebo knihu, a případně také lampou, pokud si chcete ve svém relaxačním hnízdě často číst. Dříve existovaly tzv. čtenářské stolky, vlastně masivnější lampy integrované se stolkem, ale to bylo v éře našich prababiček, kdy v dobře situované měšťanské domácnosti nebylo nouzi o místo. Dnes se ale s prostorem hospodaří jinak.

V moderním obytném prostoru se křeslo může zvolenou velikostí, ale především designem a kvalitou potahové látky, stát přirozenou součástí obývacího pokoje nebo ložnice. Může být harmonizujícím doplněním stávajícího sedacího nábytku, nebo naopak výrazným stylovým solitérem. Ale při výběru relaxačního křesla se rozhodovat musíme nejen z estetického hlediska, ale také a především z hlediska funkčního – tedy aby vyhovovala velikost křesla, tvrdost a odpružení sedáku, jestli si přejeme křeslo polohovací, s podnožkou, s čalouněnými područkami, ušák s oporou hlavy. A volit můžeme i z hlediska praktického – je-li potahová látka odolná proti oděru, jestli se dá potah sejmout a prát v pračce, nebo třeba zda je v křesle k dispozici úložný prostor. Dobře zvolené relaxační křeslo bude středobodem oázy klidu a odpočinku a zároveň harmonickou součástí interiéru.

