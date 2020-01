Po svátcích narostl počet nemocných, začíná sezóna chřipky

S koncem svátků a návratem lidí do práce a škol prudce vzrostl i výskyt respiračních nemocí. S koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 se ve většině krajů potýkají s nárůstem onemocnění, zejména chřipky. Největší počet případů je v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji. Na území Moravskoslezského kraje bylo zaznamenáno celkem 629,1 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, což je oproti poslednímu týdnu minulého roku o téměř 70 % více. Nárůst byl dle odborníků s nejvyšší pravděpodobností způsoben prázdninami a dovolenými a menším počtem lidí, kteří se nechali ošetřit. Očekává se, že v dohledné době počet nakažených poroste. Nejvíce nemocných bylo hlášeno z novojičínského okresu, kde se na 100 tisíc obyvatel objevilo 1039,5 případů. Nejvyšší počet nakažených nějakou formou respiračního onemocnění byl mezi dětmi do pěti let. Zde bylo 1959,8 případů na 100 000 obyvatel. Lékařská služba první pomoci s akutní respirační nemocí ošetřila mezi 11 a 33 procenty pacientů.

U jedné pacientky z Opavska se v týdnu na přelomu roku objevil případ chřipky typu A s tak závažným průběhem, že bylo nutné ji hospitalizovat na jednotce intenzivní péče. Dle informací odborníků žena nebyla očkovaná.

Nárůst nemocných, kteří se nakazili nějakým respiračním onemocněním, zaznamenali i v Jihomoravské kraji. Zde Krajské hygienické stanici podává hlášení celkem 186 praktických lékařů pro dospělé a 106 lékařů pro děti a dorost, kteří dohromady registrují zhruba 427 tisíc pacientů.

"Aktuální data nemocnosti činí 1065/100 000 obyvatel, avšak reálná situace bude pravděpodobně odpovídat úrovni předvánoční, kdy nemocnost dosahovala 1559/100 000 obyvatel, kdy se kromě nechřipkových virů začal uplatňovat také viry chřipky A, zejména v okrese Brno-venkov a v jihovýchodních částech města Brna," informuje Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Olomoucký kraj ke konci roku 2019 neevidoval žádný natolik závažný případ chřipkového onemocnění, že by pacientův stav vyžadoval hospitalizaci. K 31. 12. 2019 bylo nejvíce nemocných v Olomouci a to mezi dětmi do pěti let. Lékaři tu ošetřili 1957 pacientů s respiračními problémy. Hned na druhém místě byl Přerov, kde s chřipkovým onemocněním stonalo 1330 dětí do 5 let.

Nejvíce nemocných dospělých bylo opět v Olomouci, konkrétně 931. Neméně dospělých pacientů ve věku od 25 do 64 let ošetřili na Šumpersku, chřipku jich zde chytilo pouze 38.

V kraji Vysočina bylo na přelomu roku celkem 2015 případů. Nejvíce nakažených nějakou formou respiračního onemocnění bylo v Třebíči, celkem 441 nemocných na 100 000 obyvatel. Naopak nejméně pacientů evidoval Pelhřimov, "pouze" 259.

Ve Středočeském kraji zaznamenali epidemiologové k 3. lednu 2020 nárůst nemocných s akutní respirační infekcí o necelých 82 %. Celková nemocnost stoupla na 576 onemocnění na 100 000 obyvatel. Nejvíce nakažených chřipkovým onemocněním je na Benešovsku, nejméně naopak na Kladensku.

Nárůst odborníci evidují také v případě onemocnění podobných chřipce, tedy s obdobným klinickým průběhem. Tato onemocnění jsou na vzestupu o 550 % a celková nemocnost těmito případy čít ve Středočeském kraji 13 případů na 100 tisíc obyvatel, tedy 2,3 % z celkového počtu onemocnění respiračními chorobami.

Vzniku a šíření respiračních nemocí nejlépe brání prevence. Pokud nechceme onemocnět, důkladné mytí rukou, přísun vitamínů, pravidelné větrání v místnostech, trocha otužování a fyzické aktivity a vyhýbání se v době sezóny přelidněným místům, je naprosto nezbytné. Stejně tak vyhýbání se kontaktu s již nakaženými. Nadále zůstává nejspolehlivější ochranou očkování.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy