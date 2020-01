Nové zrcadlo: kam v bytě ideálně umístit zrcadla?

Vzhled a účel zrcadla

Při pořizování zrcadla nevybírejte pouze podle jeho vzhledu nebo velikosti, ale dobře si rozmyslete, jaký bude jeho účel. Pokud bude soužit především pro odraz vaší osoby a kontrolu vizáže, pak najdou využití především v koupelně nad umyvadlem, u make-up stolku a v chodbě. Každé z těchto míst má svá specifika. Koupelnové zrcadlo i make-up stolek se zrcadlem budou vyžadovat především dostatečné osvětlení nebo ideálně denní světlo, které nezkresluje drobné detaily v obličeji, na jejich velikost se neklade takový důraz. V chodbě pak naopak fungují lépe velká zrcadla, která odráží celou postavu. Umístěna by měla být buď v celé výšcezdi nebo v takové úrovni, aby se v něm dobře viděli všichni členové domácnosti.

„Zrcadla umístěná v dalších místnostech či částech bytu, která plní spíše dekorační funkci, by měla především držet celkovou linii bytu a do interiéru zapadnout jak barevným provedením, tak designem. Hlavní roli zde pak hrají odrazy, které ‚zdvojnásobí‘ vybrané zajímavé prvky v místnosti. Mohou to být například obrazy, designové doplňky nebo květiny,“ říká Matouš Holý z developerské společnosti Acord Invest, která se zaměřuje na byty.

Vliv na prostor a světlo

Zrcadlo je jedním z hlavních pomocníků při zvětšování malých prostor. „Ať už zvolíte velkoformátová zrcadla nebo chytře umístěná menší nástěnná zrcadla v rámu či bez něj, vždy dbejte, aby byla situována na pohledovou stěnu nebo na konec místnosti (například chodby), kde bude vytvářet dojem, že místnost pokračuje dál, a tím ji opticky zvětší. U velkoformátových zrcadel pak tento dojem umocňuje, pokud se minimalizuje viditelnost spár,“ říká Lucie Hronová ze společnosti Amirro, největšího českého výrobce zrcadel. A podobně funguje také hra se světlem v místnosti, které zrcadla odrážejí, a tím prostor více prosvětlují.

Proudění energií a atmosféra v bytě

Samotná zrcadla energii nevytváří, ale odrážejí ji. Proto může mít množství, velikost i umístění zrcadel vliv nejen na celkovou atmosféru, ale také náladu v bytě. A pokud to se zrcadly v bytě přeženete, může to mít negativní vliv i na psychiku, protože mozek musí neustále vyhodnocovat, co je realita a co pouhý odraz. Stejně tak nepřidají na klidu ani velká zrcadla v ložnici, která mohou ovlivňovat kvalitu spánku. Rušivě působí nejen odrazy v zrcadle během noci, ale také více světla, které může narušovat klidný spánek.

