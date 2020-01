Naučte se doma správně svítit (Video)

Denní světlo je důležitější, než si myslíme. Naši předkové to chápali a dennímu světlu přizpůsobovali své aktivity. Dnes je to ale jinak. „Stali se z nás krtci, ráno se zahrabeme do kanceláře a ven vylezeme, až se setmí,“ upozorňuje architektka Lenka Maierová. Co s tím? Moderní studená bílá LED světla nám podle architektky nesvědčí. „Pokud jste doma přes den, vytvořte světlo, které odpovídá dennímu, tedy neutrální nebo studenější. Večer naopak vytvořte světlo teplé.“ Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/umite-si-doma-spravne-rozsvitit-zapomente-na-nocni-sviceni-s-led-svetly-budte-8132556 Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/ Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1 Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

