Češi třídí odpad poctivě, ale neví, co se s ním děje dále

Ukázkově třídíme, plast, sklo, papír i kov

„Ze vzorku 3 839 dotázaných třídí papír, sklo a plast pravidelně 37 % respondentů. Dalších 30 % lidí uvedlo, že kromě papíru, skla a plastu třídí i kov. Celkem tedy pravidelně třídí 82 % respondentů, 13,5 % uvedlo, že občas, 4,5 % občanů pak nerecykluje vůbec. Co se týče třídění skla, 45 % dotázaných třídí přesně podle návodu na kontejneru a 39 % při třídění skla nerozlišuje barevné nebo čiré sklo,“ prozrazuje závěry průzkumu Jakub Záruba, brand manažer značky Absolut pro ČR, která průzkum realizovala.

Zbytečně třídíme víčka

Mnoho lidí si při recyklaci přidává práci tím, že sklo vymývá nebo třídí víčka od lahví (46 %). Je to ale „zbytečná“ práce. Z lahví ani skla není nic potřeba odstraňovat, protože toto proběhne při drcení materiálu. Nemusíme ani vymývat jogurty nebo např. vaničky po sýrech. Vše se vymývá během recyklačního procesu.

Co se děje s recyklovatelným materiálem lidi příliš nezajímá

„Jsme sice mistři v recyklování, ale podle průzkumu Absolut Recycled lidé příliš nepátrají po tom, co se s recyklovatelným materiálem dále děje. Důležité pro ně je, že třídí. Tento názor zastává většina dotázaných (74 %),“ dodává Jakub Záruba.

Jak je s recyklovatelným materiálem dále nakládáno „pátrá“ 22 %. Většina lidí také uvedla, že třídí z důvodu ochrany životního prostředí a následného dalšího využití odpadu (49 %), dalších 30 % dotázaných třídí pouze kvůli životnímu prostředí. Pouze 4 % třídí, protože třídí i ostatní.

Použitý telefon či počítač nelikvidujeme

Největší mezery ale v recyklování Čechů ukázalo téma likvidace použitých telefonů či počítačů. Ty můžeme třídit do speciálních kontejnerů s nápisem elektro či je odvést do sběrného dvora. 54 % dotázaných uvedlo, že použitý telefon mají někde doma, aniž by ho vyhodili. Pouze 17 % pak použitý telefon dává do speciálních kontejnerů. Lepší je to s počítači, zde 27 % dotázaných používá služby sběrných dvorů. Stále ale převažují lidé, kteří použité počítače nechávají ležet doma (32 %).

Třídíme i na dovolených

Pozitivní zprávou je, že se snažíme třídit i na dovolených, kdy často podmínky recyklaci nepřejí. Mimo domov během dovolené třídí až 70 % dotázaných.

Zajímavostí je také, že až 39 % dotázaných by navrhovalo finanční pokuty za špatné třídění.

Průzkum pro Absolut provedla na vzorku 3839 respondentů ve věku 18 – 65 let výzkumná agentura Rondo Data.

