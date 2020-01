Revoluce v saunování: infrasauna v pohodlí domova

Jste unavení a toužíte po chvilce hřejivého odpočinku? Pořiďte si domů infrasaunu. Umožní dopřát si hřejivé relaxování každý den přímo doma.

Saunování má blahodárné účinky na fyzické i psychické zdraví. Prohřeje pokožku, uvolní svaly a zajistí odpočinek. „Pravidelnou návštěvou sauny si můžete zlepšit krevní oběh, zvýšit tvorbu obranných látek, odbourat z těla nečistoty a zpevnit pokožku. Dalšími výhodami jsou, že pomáhá uvolnit dýchací cesty, poskytuje úlevu při astmatu, uvolňuje napětí z celého dne a zmenšuje úzkost a agresivitu,“ popisuje Marcela Bínová, specialistka z oddělení saun v projektových marketech Hornbach.

Trendem je infrasauna

Infrasauna je oblíbeným druhem sauny vhodným na domácí využití. Je charakteristická menšími rozměry a na rozdíl od ostatních typů je napájena elektrickým proudem ze zásuvky, díky čemuž je vhodná především do interiéru. „Má v sobě různé typy zářičů, ohřívačů nebo také lampy. Ty vyzařují vlnění, resp. infračervené záření, které působí v podkožní svalové tkáni a prohřívá tělo až 4 cm pod povrchem kůže. Infrasauny jsou vhodné i pro starší lidi a ty, kteří trpí astmatem či kardiologickými obtížemi. A to díky mírnější vnitřní teplotě, která se pohybuje na úrovni maximálně 60°C,“ vypráví Marcela Bínová z Hornbachu.

Výhodou infrasauny je, že se může začít používat téměř okamžitě, protože nepotřebuje téměř žádný čas na zahřátí. „Do sauny choďte osprchovaní a suší. Vezměte si sebou tři ručníky – jeden na sezení, jeden pod nohy a jeden na utírání. Jeden cyklus trvá 15 – 40 minut a v infrasauně by měla být teplota 40 – 60 stupňů, což je také maximum, které ze zářivek dostanete,“ vysvětluje odbornice z Hornbachu a dodává: „Saunovací cyklus si můžete zkrátit předčasným vypnutím žárovek, které budou postupně chladnout. Na konci cyklu otevřete dveře a dejte svému organismu čas na postupnou aklimatizaci.“

Nízká spotřeba elektrické energie

„I když se to na první pohled nezdá, infrasauny mají velmi nízkou spotřebu elektrické energie. Na jejich provoz potřebujete pouze 230 V zásuvku. Nemusí se předehřívat, proto jeden saunovací cyklus v kabině pro dvě osoby vás bude stát asi 6 Kč,“ vysvětluje Marcela Bínová z Hornbachu.

V čem jsou mezi infrasaunami rozdíly?

Největší rozdíl je v kapacitě, typu ohřívačů, vybavenosti a doplňcích. Cenu nejvíce ovlivňuje velikost kabiny, tedy kolik osob se do ní vejde. Dalším faktorem je počet a typ ohřívačů. Podle nich se infrasauny dělí na infračervené, karbonové a keramické. Infračervené se téměř ihned zahřívají až na teplotu 500°C. Kromě teploty na tělo působí pozitivně i vyzařované červené světlo. Karbonové zářivky se zahřívají na 170°C a v rámci cyklu jdou na plný výkon přibližně 15 minut. Keramické zářiče dosahují teploty 300°C a jsou umístěné za ochrannou mříží. Mezi další rozdíly v jednotlivých infrasaunách patří osvětlení a další příslušenství. Některé typy mají v základním vybavení například mp3 přehrávač, rádio, bluetooth připojení či podlahové topení.

Montáž infrasauny

Při instalaci infrasauny se zapotíte jen trochu. Umístit ji můžete do koupelny, ložnice či suterénu. Samotná konstrukce nezabírá moc místa, ale při jejím sestavování si vymezte dostatečný prostor. Infrasauna se kupuje v předem připravené sestavě s podrobným návodem na montáž i obsluhu. Jako stavebnice se skládá z několika dílů, které jsou předmontované, samotná instalace vyžaduje jen základní zručnost se šroubovákem. I přes jednoduchou realizaci je lepší si k práci přizvat jednoho pomocníka.

Podlahový prvek umístěte na podklad. Do vodících lišt podlahového prvku nasaďte stěnové prvky. Právě v tomto kroku se vám bude hodit pomocná ruka. Dalším krokem je osazení dveří, které se dodávají už smontované, a střechy. Aby infrasauna stála bezpečně a stabilně, musíte samozřejmě všechny díly pečlivě sešroubovat. Dovnitř kabiny do označené výšky upevněte dodané lišty, na které se připevní lavička. Na zadní stěnu kabiny se přišroubuje dřevěný rám s mřížkou. Nakonec ještě namontujte řídící jednotku s transformátorem a na závěr už jen zapojte kabel do zásuvky.

Jak o infrasaunu pečovat

„Pokud jste si koupili infrasaunu bez povrchové úpravy, dřevo z vnější strany natřete tvrdým olejovým voskem, který má dobré izolační vlastnosti. Z vnitřní strany je dobré dopřát dřevu parafínové oleje, které jsou vhodné jako impregnace proti vlhkosti a skvrnám. Občas je potřeba celou saunu vyčistit jádrovým mýdlem nebo čističem saun,“ radí na závěr Marcela Bínová z Hornbachu.

