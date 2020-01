Jak zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní? Své myšlenky přináší devatenáct českých osobností

Vychází kniha Ke stolu! editorky Pavly Melkové, která přizvala k pomyslnému stolu osmnáct osobností různých profesí a vedla s nimi debatu o městě. Úkolem každého z nich bylo vybrat jedno téma, které má na srdci, a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní.

Ke stolu! vychází jako první titul nové edice Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) nazvané Debata. „Prostřednictvím knih chceme představit myšlenky, které se zabývají aktuálními otázkami dneška. Jejich texty by neměly zůstat pouze na papíře, ale stát se východiskem pro další živé debaty o Praze,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Editorka Pavla Melková, která je architektka, ale zároveň i teoretička a akademická pedagožka, v úvodu knihy vyslovuje pozvání ke stolu a přibližuje smysl setkání oslovených autorů – jaká témata a příležitosti rozvoje a života v Praze vidí pedagogové, architekti, filozof, historik, sociolog, developer, lékař, ekonomové, novinářka, výtvarní umělci, kněz, akademici, teoretička, děkanka a přírodovědec? „V průsečících jejich myšlenek postupně vyvstávaly překvapivé shody, které by mohly být inspirací pro veřejnou správu, plánovače, architekty, soukromé developery a investory, obyvatele Prahy a všechny ostatní, kteří chtějí řešit skutečné a aktuální problémy města tak, jak je vidí život,“ vysvětluje Pavla Melková.

Pro psychiatra Radkina Honzáka je podstatný vliv města na naši psychiku. Výtvarník Krištof Kintera vidí jako důležitý vztah mezi člověkem, veřejných prostorem a uměním. Skrze základní kvality lidského života chápe město ekonom Tomáš Sedláček. Mezi dalšími osobnostmi, které se do dialogu zapojily, najdeme respektovaného architekta Josefa Pleskota, filozofa a historika Petra Hlaváčka, urbanistu a akademického pracovníka Jana Jehlíka, architekty Michala Kohouta a Miroslava Cikána, teoretičku architektury Janu Tichou, ekonoma Radka Špicara, organizátorku kulturních událostí Denisu Václavovou, sociologa Ivana Gabala. Pozvání přijal i přírodovědec Jiří Sádlo, katolický kněz Benedikt Mohelnik či Paul Vincent Koch, Holanďan s českými kořeny, bývalý developer a investor. Pavla Melková si dovolila in memoriam pozvat i architekta Dalibora Veselého. Již v minulosti se totiž vyjádřil k tomu, jak by měla v Praze vypadat ochrana jejího kulturního dědictví

Autoři podebatují také na křtu knihy 21. ledna v 19 hodin v CAMPu. Řeč bude mimo jiné o tom, jak se může Praha poučit od vyspělých měst v otázce dostupného bydlení, zda i dnes můžeme stavět krásnou architekturu, nebo proč je dobře někdy bourat památníky či přejmenovávat ulice. Křest i debata jsou přístupné zdarma po předchozí rezervaci vstupu na GoOut.

________________________________________________________________________________

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy. CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy