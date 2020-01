Už zase ten úporný kašel!

Trápí vaše dítě často kašel a už zase má předepsaná další antibiotika…? S běžným kašlem si dítě i rodiče nějak vždy poradí, ale co když trvá už více jak tři, čtyři týdny a ne a ne se ho zbavit? Nevěšte hlavu a zeptejte se svého lékaře na lázně, které dítěti s chronickým onemocněním mohou pomoci!

„Kašel patří k nejčastějším příznakům onemocnění dýchacího ústrojí. Vážnost infekce samozřejmě musí posoudit ošetřující lékař dítěte nebo odborný lékař, který také vyloučí i jiné příčiny dlouhotrvajícího kašle jako například vdechnutí cizího tělesa. Nicméně pokud dítě v kuse prokašle zimu, jaro, nezabírá ani opakovaná antibiotická léčba a lékař už neví, jak mu pomoci, jsou velmi účinným řešením právě lázně, které u chronických onemocnění pomohou stav stabilizovat,“ uvádí MUDr. Jana Rydlová.

Výhodou navíc je, že lázeňská léčba představuje léčení přírodní cestou, tedy bez léků, což je po sérii antibiotik vítanou změnou pro organismus.

TIP: Do lázní mohou malí i skoro dospělí…

I vaše malé batole může do lázní! V České republice mohou být k lázeňské léčbě přijaty děti už od roku a půl, přičemž s sebou musí mít doprovod, a to až do věku šesti let. „Důležité je, že doprovod dochází s dítětem i na všechny procedury a učí se, jak se o nemocné dítě starat následně v domácím prostředí, to je také důvod, proč pojišťovna ve většině případů hradí i jeho pobyt,“ dodává MUDr. Jana Rydlová z Lázní Luhačovice.

