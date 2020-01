Každý šestý Čech jezdí na hory do zahraničí, mužů je více

Na hory do zahraničí častěji vyráží muži (21 %) než ženy (13 %). Co se týče věku, prvenství drží mileniálové (18-24 let), kterých jezdí na hory do ciziny 27 %, následuje skupina 25-34 let a třetí příčku obsazuje věková skupina 35-44 let. Věkové skupině odpovídá i to, koho Češi berou s sebou. 75 % lidí jezdí s partnerem a 39 % s dětmi. Od toho se také odvíjí financování zimní dovolené, kterou Češi nejčastěji platí právě za děti a své partnery. „Z průzkumu vyplývá, že čeští muži jsou stále galantní a platí zimní dovolenou i svým partnerkám častěji než naopak. I tak ale pětina českých žen platí dovolenou svým partnerům,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Nejčastěji navštěvovanou zimní destinací je Rakousko (stejně jako v roce 2018), ale jeho popularita lehce klesla. Zatímco oblíbenost Slovenska stejně jako v minulé vlně stoupla. Rakousko, Itálie a Slovensko se stále drží v TOP 3 destinací zimních dovolených.

Důležitost pojištění si Češi uvědomují

Téměř 3/4 lidí, kteří jezdí na hory do zahraničí, se nechtějí spoléhat jen na evropský průkaz zdravotního pojištění a zřizují si komerční připojištění. Pouze 1 % se domnívá, že si díky průkazu nemusí komerční pojištění zřizovat a 8 %, že bude ošetřeno v kterékoli nemocnici v EU zdarma. Evropský průkaz zdravotního pojištění, tzv. EHIC kartu, lze uplatnit pouze ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V zahraničních lyžařských střediscích je ale většina klinik soukromá a nutné je také počítat se značně vyššími cenami lékařské péče než u nás. „EHIC také nekryje náklady na transport nebo škody z odpovědnosti,“ varuje Vlastimil Divoký.

