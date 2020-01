Světlo ovlivňuje atmosféru: 3 tipy, jak si doma poradit s osvětlením

Světlo je klíčovým prvkem každého interiéru, pokud je ho v místnosti nedostatek, ovlivňuje to nejen celkovou atmosféru prostoru, ale také naše zdraví. Hlavním zdrojem světla by mělo být denní osvětlení, které lze přivést do místností nejen okny, ale i světlovody nebo za pomocí odrazů v zrcadlech. Umělé osvětlení pomocí žárovek pak volíme podle konkrétního využití jednotlivých částí prostoru.

Denní světlo hraje v interiéru prim

Denní světlo je v interiéru zcela nenahraditelné, jeho množství v místnosti má totiž vliv i na naše zdraví. Nedostatek denního osvětlení tak může negativně ovlivnit naši imunitu, zrak, ale také náladu nebo pracovní výkon. Nejvíce světla pak do místnosti prochází přirozeně okny. „Do některých částí interiéru, především u větších místností, ale světlo z okna nemusí pronikat do celého prostoru v dostatečné míře. A naopak v menších místnostech jako bývá WC, koupelna nebo chodba, často okno zcela chybí. Místo oken, nebo jako doplněk ke stávajícímu oknu, sem lze umístit světlovody. Jejich instalace je snadná, průměrně zabere jen 4 hodiny. Samotný princip světlovodů je v zásadě velmi jednoduchý. Sbírají denní světlo na střeše, fasádě, terase nebo třeba na chodníku a následně jej vedou do interiéru speciálními vysoce reflexními tubusy. Ty vyúsťují na stropě nebo stěně místnosti, kterou chceme prosvětlit. Opatřeny jsou skleněnými rozptylovači světla, které světlo rovnoměrně rozptylují do prostoru,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Hra světla díky odrazům v zrcadle

Podobně jako pomáhají místnost prosvětlit světlovody díky reflexním tubusům, které odrážejí denní světlo, lze zvýšit intenzitu denního i umělého osvětlení chytrým rozmístěním zrcadel v místnosti. „Pokud zrcadlo umístíme tak, aby odráželo světlo z okna nebo oken, množství světla se tím v místnosti znásobí. Na sebe tímto způsobem může navazovat i vícero zrcadel nebo lze využít i velkoformátových zrcadel na protilehlou stranu okna, která nejen zintenzivní množství denního světla v místnosti, ale zároveň opticky zvětší samotný prostor. Stejně dobře pak zrcadla zafungují také večer v případě umělého osvětlení, kdy mohu být účinnými pomocníky i v úspoře energie, protože odpadá díky odrazům světla potřeba intenzivněji svítit,“ doporučuje Lucie Hronová ze společnosti Amirro, největšího dodavatele zrcadel v ČR.

Když padne tma. Umělé osvětlení dotváří atmosféru interiéru

Umělé osvětlení a jeho správné rozmístění hraje v interiéru hlavní roli zejména v době, kdy je venku šero nebo tma. Nejdůležitější je výběr vhodného typu osvětlení podle jeho účelu. Jiné světlo se totiž hodí nad kuchyňskou linku, kde se vaří a je potřeba intenzivní osvětlení na práci, jiné pak do ložnice, kde se ukládáme ke spánku, nebo do obývací místnosti k příjemnému posezení. Obecně jej pak lze rozdělit na osvětlení přímé a nepřímé. Přímé osvětlení slouží především k práci, je silnější a intenzivnější. Může být rozptýlené nebo bodové. Rozptýlené světlo se hodí jako hlavní osvětlení místnosti, často ale vyžaduje kombinaci s dalšími světly pro vytvoření příjemné atmosféry. Tu dotváří nepřímé osvětlení, které je zároveň využíváno také jako dekorativní. Lze jím podsvítit římsy, klenby nebo rostliny, ale může také vycházet z podlahy, postele a podobně.

