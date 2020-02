Skandinávský styl - vytvořte ho u sebe doma ve třech jednoduchých krocích!

Kdykoliv si prohlížíte katalogy s nábytkem nebo různé inspirující články o bydlení, určitě při tom narazíte na ukázky interiérů laděných do skandinávského stylu. V současné době se jedná o jeden z nejoblíbenějších stylů bydlení, který si našel cestu do mnoha českých domácností. Jeho hlavní výhodou je především to, že díky němu celý byt působí čistě a vzdušně, ale zároveň také útulně. Jak ho můžete přinést i k sobě domů? Řiďte se těmito třemi kroky.

1. Nechte se unést přírodními materiály

Seveřané jsou známí svým úzkým vztahem k přírodě, a tak není divu, že se jí rádi obklopují i ve svých obydlích. Základním materiálem, který se v místnosti zařízené v tomto stylu objeví, bude tedy samozřejmě dřevo. V Norsku a ve Švédsku se hojně používá například bříza nebo borovice, ale samozřejmě se může jednat i o jiné druhy, které vám budou sympatické.

Při použití dřeva se navíc nemusíte omezovat pouze nábytkem. Můžete s ním obložit i podlahu nebo stěny, a tak celé místnosti dodat rustikálnější charakter. U obložení však volte raději druhy dřeva se světlejšími tóny nebo dřevěné desky natřete třeba na bílo, aby celá místnost nepůsobila příliš tmavě - to by bylo se skandinávským stylem v naprostém rozporu.

Dřevo však není jediným přírodním materiálem, který můžete použít. Do skandinávské domácnosti se dokonale hodí také kov, sklo nebo kámen. Všechny tyto materiály jsou však poměrně studené, což je potřeba vyvážit také přírodními látkami, jako je vlna, len, bavlna či kůže. Stylový textil a doplňky, které do seversky laděného bytu perfektně zapadnou, najdete za akční cenu v nejnovějším Pepco letáku.

Jak totiž jistě víte, letáky Pepco nenabízejí jen cenově výhodnou módu pro děti i dospělé, ale také řadu bytových dekorací. Aktuální leták není výjimkou, což dokazují například polštářky s reliéfním vzorem za 119 Kč. Jsou dostupné v modré a zelené barvě, a to přesně v takových odstínech, které dokonale zapadnou jak do skandinávského obývacího pokoje, a tak i do ložnice.

2. Vsaťte na čistotu

Když už jsme u těch materiálů, měli bychom vzít v potaz také tvary. Můžete mít totiž kvalitní dřevěný nábytek, ale pokud bude zdobený různými krucánky, do skandinávského interiéru příliš nezapadne. Jak už jsme zmínili, pro tento styl bydlení je typická čistota, a tak by i linie nábytku měly být čisté a jednoduché.

Čisté by měly být také barvy, takže až budete malovat stěny, volte bílé, béžové nebo světle šedé tóny. Cílem je dosáhnout vzdušného prostředí plného světla a toho byste pomocí tmavých barev určitě nedosáhli. Totéž platí i pro volbu dekorací. Neříkáme, že by to u vás doma mělo vypadat, jako byste se právě nastěhovali, ale rozhodně to s nimi nepřehánějte. Místnost by pak působila přeplácaně, a to stoprocentně nechcete.

3. Dejte průchod kontrastům

Když už mluvíme o dekoracích, tak je třeba zmínit, že v severském stylu bydlení často narazíte na kontrasty. Světlé odstíny tedy můžete proložit kousky v tmavých barvách, a to například svícny, rámečky s fotkami, květináči nebo lampami. Nebojte se proložit moderní nábytek starými retro kousky. Jestli máte na půdě staré hodiny po babičce nebo nějaký pěkný stolek, dejte ho do kupy a použijte také. Jakákoliv místnost tak získá mnohem útulnější dojem.

