Oblíbený koberec: bytový doplněk, který nás provází tisíce let

Existuje celá řada podlahových krytin, od linolea, přes parkety a laminát až po dřevěnou podlahu. Nejoblíbenější však stále zůstává koberec. Je skvělým izolantem tepla, tlumí hluk při chůzi dětí, dospělých i čtyřnohých mazlíčků, eliminuje riziko uklouznutí a je skvělým interiérovým doplňkem, neboť dělá domov domovem. Nevýhodou se však může zdát náročnější údržba a přítomnost alergika v domácnosti. Zde však pozor! Názor, že koberec není vhodný, protože zachytává a drží prach, je mýtus. Dle Asociace pro alergie a astma a Společnost pro analýzy životního prostředí a interiéru jsou koberce v případě, že nemáte čas několikrát za den setřít podlahu mokrým hadrem, vhodnějším řešením. V místnosti s kobercem je až o 50 % nižší koncentrace prachových částic než v místnostech s běžnou podlahou. Prach se totiž nevíří, zůstane usazený ve vlasu koberce a odstraníme ho až vysáváním. Jak pečovat o koberce tak, aby si i alergici přišli na své? Základem je kvalitní vysavač.

Vysavačem proti prachu a alergiím

Základem péče o koberce je vysávání, čímž se odstraní hrubé nečistoty a prodlouží životnost koberce. Vysávat bychom měli pravidelně, minimálně však jednou týdně. Jestliže jsou v domácnosti alergici, vhodnější je vysavač sáčkový, na údržbu není natolik náročný jako ten bezsáčkový. Pomůže i protialergický filtr, který zachytí téměř 100 % jemného prachu, ten je však nutné čistit a přibližně jednou za rok vyměnit. Důležitá je i technika vysávání. Žádné jezdění po koberci pouze jedním směrem – dopředu a dozadu, dobré je směr měnit. Lze tak mnohem lépe odstranit nečistoty a prach. Velkou roli hraje pořadí. Vysává se až naposledy, jinak přijde veškerá práce vniveč. Kromě vysávání, které by mělo být samozřejmostí, je dobré koberec čas od času důkladněji vyčistit.

Šetrně a spolehlivě za pomoci suché pěny

Ještě před pár lety bylo čištění koberce hotovým rituálem. Zabalil se, vynesl dolů před dům, pověsil na klepadlo, a kdo měl alespoň trochu sílu, tak klepal. Tím, jak se měnil životní styl, mizela i klepadla a přecházelo se na modernější metody čištění. Jednou ze spolehlivých a levných možností je suché čištění koberců za pomoci tzv. suché pěny. Tento způsob se doporučuje u všech koberců různé cenové kategorie i materiálu. Ať už se jedná o vlněný, pravý perský nebo syntetický koberec, vždy půjde o vhodné řešení. Na výběr je speciální prášek, granulovaný čistič nebo roztok, ze kterého se smícháním vytvoří pěna. Tyto přípravky mají schopnost nečistoty z koberce vsáknout, jsou velmi šetrné a koberce tedy neničí. Na trhu je k dostání mnoho výrobků, jedním z nich je například suchá pěna Larrin Koralan české výroby. Kromě odstraňování zašlých skvrn oživuje barvy a také neutralizuje pachy. Použití je snadné, stačí zředit vodou, vytvořit pěnu a tu kartáčkem do koberce vetřít. Pak nechat působit a po zaschnutí zbytek pěny odstranit vysavačem. Čištění suchou cestou je oblíbené zejména pro svou jednoduchost a časovou nenáročnost – koberec nemusí schnout dlouhé hodiny, případně dny a právě vyčištěnou místnost je možné ihned obývat. Druhou možností, jak vyčistit koberec svépomocí, je čištění mokrou cestou. K tomu je potřeba speciální vysavač, jež kombinací tlaku a teplé vody vhání čisticí prostředek rovnou do koberce a zároveň ho společně se všemi nečistotami vysává. Údržba koberce touto cestou není vhodná pro všechny materiály, hlavně ty přírodní, jako je například vlna nebo hedvábí. Výhodou je naopak rychlé a hloubkové vyčištění.

S firmou pohodlně zato dráž

Protože ne vždy je na čištění koberců chuť a čas, nejjednodušším řešením je zavolat si na pomoc odbornou firmu. Odpadnou strachy z vlastního přičinění na zničení koberce, jde o jistou profesionalitu a zároveň značné ušetření volného času. Jedná se však o finančně nejnáročnější řešení. Navíc, i přesto, že čištění provádí odborníci, informujte se raději předem o tom, jakým způsobem se firma chystá koberec vyčistit a jaké přípravky bude používat. Vždy je navíc dobré zmínit například starou dubovou podlahu, která by mohla být nesprávně zvolenou metodou čištění koberců nenávratně poškozena. Nic to však nemění na tom, že profesionální firma nabízí různé způsoby čištění a bude-li vybrána na základě dobrých referencí, není třeba se výsledku obávat, ba naopak. Kromě vyčištění od firmy samotné existuje také možnost zapůjčit si přístroje, jež tyto společnosti samy běžně používají. Jedná se o levnější variantu, kterou poskytuje například společnost DEK v rámci své půjčovny. Čistič koberců si tak lze za poplatek zapůjčit, a to od jednoho dne až po dobu několika týdnů.

