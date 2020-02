Aktuální interiérové trendy na jaro 2020

Abychom se v interiéru cítili co nejpříjemněji, je důležité zaměřit se na několik faktorů. Osvětlení prostoru a použité barevné kombinace patří mezi ty nejvýznamnější. Ať si to uvědomujeme nebo ne, barvy značně ovlivňují pocity, které v nás místnost vyvolává. Světlé pastelové barvy nás uklidňují, tmavé nebo pestré barvy nás zase naplňují energií. Společnost HORNBACH přináší na jaro čtyři atraktivní interiérové ​​styly plné inspirace.

Trendy letošního jara jsou jasně dané – návrat k přírodě a k našim kořenům ve spojení s lehkou a hřejivou útulností. Interiérové ​​styly Back to the nature, Botanical beauty, Happy hours a Take it easy se vyznačují charakteristickými barvami, materiály a doplňky, které váš interiér přemění na moderní bydlení. „Všechny designové prvky a samozřejmě i potřebný instalační materiál a nářadí seženete v Hornbachu. Barvy na stěny si můžete nechat namíchat v centru míchání barev tak, aby přesně odpovídaly vaší představě,“ radí Tadeáš Tenkl, odborník ze Světa bydlení v projektových marketech Hornbach.

Back to the nature – Návrat k přírodě

Tento interiérový styl je vhodný pro všechny, kteří chtějí být v harmonii se sebou i se světem. Jeho základní myšlenkou je propojení s přírodou. Do popředí se dostává užitek a dlouhá životnost, přebytek se naopak eliminuje. Jeho plný účinek se barevně projeví díky organické jemnosti a jasnosti. Tento styl je dokonalý pro každého, kdo chce být IN.

Botanical beauty – Návrat ke kořenům

Tento styl čerpá svou sílu ze své barevnosti. Výrazné odstíny se kombinují s jemnými šedými tóny. Díky tomu vzniká vyvážená kombinace živosti a zemitosti. Základní barvy tvoří různé odstíny zelené v kombinaci s jemnými neutrálními barvami. Styl Botanical beauty je dokonalý pro všechny, kteří chtějí stát nohama pevně na zemi.

Happy hours – Lehkost bytí

Světlo, čistota, zářivost, lehkost a dobrá nálada – to jsou hesla tohoto interiérového stylu. Paleta barev nabízí jednou tmavé, jindy zase světlé, ale vždy svěží pastelové odstíny. Kombinace jemných barevných tónů vytváří atmosféru klidu a harmonie. Styl Happy hours je určen pro ty, kteří se chtějí doma cítit lehce a uvolněně.

Take it easy – Hřejivá útulnost

Měkký, hřejivý a útulný – tento styl žije z kombinace materiálů a barev. Spojení skořicového, šafránové a medového odstínu s odstíny červené, jako například růže či korál, vytváří dojem útulnosti. Díky tomu působí styl Take it easy klidně a trendy. Je ideální pro všechny, kteří se chtějí cítit v celé té hojnosti co nejvíce pohodlně.

