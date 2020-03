V samostatné domácnosti žije téměř pětina Čechů, převažují ženy





Poptávka po malých bytech je největší v Praze

Vývoj bydlení v ČR ovlivňují nejen ceny nemovitostí a výše příjmů, ale také životní styl. Trendem dnešní doby se stávají jednočlenné domácnosti, a to především ve městech, kde lidé bydlí častěji v bytech. Single domácnost, kdy muž nebo žena žijí samostatně, jde v posledních letech také ruku v ruce s novějším trendem mingles (z anglického married, but single), kdy partnerské či dokonce i manželské páry žijí odděleně, každý má svou vlastní domácnost, své finance a nezávislost a scházejí se pouze, když se jim chce. Především pak lidé ve městech mají rádi svůj vlastní prostor a pohodlí. Poptávce po menších bytech se přizpůsobuje také nabídka.

„Jednočlenné domácnosti typu singles či mingles lze častěji najít ve městech než mimo ně a v regionech s vyšší životní úrovní,“ říká Karel Kotoun, manažer v oblasti finančních služeb, Accenture.

Rozšíření tohoto fenoménu potvrzuje také developeři. „Trend samostatných domácností pociťujeme ve značné míře v hlavním městě, kde poptávce po menších bytech uzpůsobujeme velikosti nových bytů. Lidé, kteří bydlí sami nepotřebují několikapokojové nemovitosti, naopak často preferují garsonky nebo 1+kk a rozhodující pro ně bývá především vynikající dopravní dostupnost a infrastruktura v bezprostřední blízkosti nemovitosti,“ říká Serge Mayer z Acord Invest.

Ženy žijí samy od vyššího věku než muži

Rozdílnosti v samostatných domácnostech jsou markantní v různých obdobích života. Zatímco více než 15 % mužů žije samo už od 25 let a tato procenta jsou plus mínus stejná až do důchodu, kdy se jejich počty zvedají nad 32 %, u žen je to ve stejném období pouze 7 % a jejich počty se významněji zvedají až od věkové hranice 55 let. Žen v důchodovém věku pak bydlí samo až 62 %. „Vyšší podíl jednočlenných domácností žen v důchodovém věku lze vysvětlit relativně větší úmrtností mužů v nižším věku,“ uzavírá Karel Kotoun, Accenture.

