Když nemůžete jít do CAMPu, CAMP přijde za vámi

Plošný zákaz pořádání společenských akcí vnímá Centrum architektury a městsk é ho plánování (CAMP) jako výzvu. Myslí na sv é návštěvníky a fanoušky architektury, pro kter é připravilo alternativní virtu ální program. Sv é březnov é přednášky nabídne v podobě živých př enos ů, spouští online archiv z áznamů přednášek, diskuzí a programů, kter é se v instituci již odehrá ly a p řipomíná podcast Zkouška sir é n ze světa současn é architektury a urbanismu. Ve spolupráci s MALL.TV tak é uv ádí osm dosud nezveřejněný ch d ílů talk show Camping s Ond řejem Cihlářem. Více o online programu CAMPu lidé najdou na www.campuj.online.

Aktuální zákaz pořádání kulturních a společenských akcí nad 100 osob představuje pro mnohé kulturní organizace dramatické časy. CAMP se z bezpečnostních důvodů rozhodl ponechat v provozu pouze dvě výstavy a kavárnu, veškeré ostatní akce jako přednášky, diskuze a talk show přesouvá na internet.

„Návštěvníkům neunikne prakticky nic. Možná naopak zavítají do CAMPu i ti, kterým by se jinak přednášku nepodařilo stihnout. Bezpečnost návštěvníků je pro nás prioritou. Okamžitě jsme se proto rozhodli program přesunout na internet a připravili jsme nový virtuální rozcestník se všemi online aktivitami centra. Nezavíráme, nerušíme, jen se všichni sejdeme na internetu. Věřím, že je to správný způsob, jak na danou situaci zareagovat,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

CAMP připravuje čtveřici živých přenosů. Do konce března nabídne na svém Facebooku diskuzi Velké změny Prahy z oblasti železniční dopravy (18. 3.), pokračování cyklu přednášek Atlas modernismu kurátora, publicisty a historika designu a architektury Adama Štěcha (19. 3.) nebo výjezdní talk show Camping s Ondřejem Cihlářem. Ten se tentokrát přesune do malebných kulis architektonicky oceňované nově zrekonstruované obecní hospody v Máslovicích. Hosté pořadu budou starostka obce Vladimíra Sýkorová a člen skupiny Tata Bojs a rodák z pražské Hanspaulky Mardoša. Specialitou březnového programu se pak stane přednáška architekta Robina Winogronda ze švýcarského Studia Vulkan (26. 3.), který poodhalí jeho přístupy k navrhování veřejných prostranství a parků. Jeho vystoupení se uskuteční ve spolupráci s galerií Norma Space.

„Lidé mohou prozkoumat také YouTube archiv CAMPu. Najdou tam skvělé přednášky se špičkami světové architektury jako je japonský mistr transparentní architektury Sou Fujimoto nebo dánské architektonické studio Hennig Larsen, které za svou koncertní halu Harpa v islandském Reykjavíku získalo Cenu Miese van der Roheho. Nechybí ani rozhovor se španělským umělcem a architektem Santiago Calatravou. Příspěvkové organizace se většinou nepouští do rychlých reakcí a náhradních programových plánů, nám takový postup ale přijde zásadní. Nechceme se před našimi návštěvníky uzavřít. CAMP chce být návštěvníkovi naopak blíže. Chceme dokázat, že flexibilní, tvůrčí a proaktivní může být i instituce zřizovaná hlavním městem Praha,“ dodává Adam Švejda, ředitel Sekce vnějších vztahů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vedle oblíbeného formátu Urban Talks najdou lidé na YouTube kanálu CAMPu také pořad Expati s Adamem Gebrianem, v němž Gebrian představuje české architekty pracující v zahraničních službách prestižních architektonických studií nebo sérii přednášek Vladimira 518 mapující aspekty neprávem opomíjené české architektury mezi lety 1958–1989.

Ve spolupráci s internetovou televizí MALL.TV dále CAMP nabídne osm dosud nikde nezveřejněných epizod talk show Camping s Ondřejem Cihlářem, která odlehčenou formou představuje divákům nejzajímavější trendy z oblasti rozvoje města, architektury, urbanismu nebo současného designu. Mezi hosty uplynulých dílů patří například architekt a náměstek primátora Petr Hlaváček, hudebník a popularizátor architektury Vladimír 518, ředitel IPR Ondřej Boháč a reportér Janek Rubeš, architektka Lenka Míková nebo designér Aleš Najbrt.

Součástí on-line programu je pravidelný měsíční podcast CAMPu Zkouška sirén, jehož obsah vymýšlejí a připravují sami zaměstnanci centra ve spolupráci s architekty a urbanisty z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. CAMP nezapomene ani na ty nejmenší. Připravuje speciální dětský program, který zahrne soutěže nebo workshop na dálku.

Otevřena pak přímo v CAMPu zůstane mapová instalace Dvě Prahy, která pomocí plánů a leteckých snímků představuje rozvoj hlavního města za posledních dvě stě let a interaktivní výstava URBANIA, v níž si každý může vyzkoušet, jaké je to stát se na den zástupcem veřejné správy. O dalších změnách programu bude Centrum architektury a městského plánování informovat na svých webových stránkách a sociálních sítích.

