Slaďte svůj interiér s barevnými trendy pro rok 2020

Nedávný průzkum ukázal, že právě modrá je u Čechů nejoblíbenější barvou – preferuje ji až třetina z nich. Podle psychologů tato barva reprezentuje klid, emocionální vyrovnanost a vnitřní harmonii. Lidé, kteří ji mají v oblibě, jsou empatičtí a důvěryhodní. „Žijeme v době, ve které je důležité zachovat si důvěru a víru. Právě tato barva představuje stálost, sebevědomí, pevnost a spolehlivost,“ vysvětluje Leatrice Eisman, výkonná ředitelka Pantone Color Institute. Také mátově šedá je jemný uklidňující odstín, reprezentující lidskost a laskavost.

Mistr v kombinování

Pokud máte rádi změnu, ale zároveň nechcete věnovat vysoké finanční částky do úprav interiéru, pořiďte si nábytek a další dražší kousky jako je sedací souprava spíše v neutrálních nadčasových barvách, které se neokoukají – a barevný tón pak vetknete svému domovu prostřednictvím různých doplňků%26hellip; Mezi takové odstíny patří bílá, světle béžová – a právě i barva roku mátově šedá! Klasická modř je zase výrazná a skvěle akcentuje jednotlivé prvky interiéru. Kromě uvedených neutrálních barev ji lze zjemnit růžovou, anebo kombinovat se zlatou či stříbrnou a vetknout tak místnosti punc luxusu. Můžete ji vyzkoušet i ve spojení s dalšími odstíny modré jako je safírová, ocelová, kobaltová, či světlé varianty v podobě nebeské modři či tyrkysové.

Náš tip: Inspiraci, jak sladit interiér s barvami roku, najdete na Pinterestu nebo Instagramu – podívejte se například na hashtagy #dulux, #blueinterior, #pantonecoloroftheyear, #pantonecolortheyear2020.

Barevné žaluzie či rolety rozzáří interiér

Nemusíte hned měnit nábytek a „překopávat“ celý byt – trendy barvy do svého interiéru dostanete i menšími úpravami jako je nový potah na sedačku, natření skříňky nebo nové závěsy, žaluzie či rolety v oknech%26hellip; To vše vašemu domovu dodá jiný šmrnc a nebude to stát velké úsilí, ani „majlant“! „Pro interiérové žaluzie lze vybírat ze široké barevné škály lamel a pro interiérové látkové rolety, vertikální žaluzie nebo japonské stěny máme na výběr mnoho barevných, jednobarevných i vzorovaných látek. Chceme-li opticky zmenšit velký prostor, je nutné vybírat barvy teplé, tmavé nebo i křiklavé. Pro tento účel lze zvolit interiérové látkové rolety s velkými výraznými vzory. Chceme-li prostor zvětšit, platí opačné pravidlo. Vybíráme bílé nebo světlé a chladné odstíny barev jako jsou světlomodrá, světlezelená, světložlutá barva a podobně. Látky volíme jednobarevné nebo s malými vzory,“ doporučuje Aneta Paroulková ze společnosti ISOTRA, která je předním výrobcem a dodavatelem stínicí techniky.

Náš tip: Máte-li vysoký strop a potřebujete jej opticky snížit, zvolte světlé teplé nebo ještě lépe tmavé teplé odstíny lamel interiérových žaluzií nebo látek do látkových systémů. Ideální pro tento účel jsou látky den/noc, jejichž vodorovné střídání barevných pásů prostor zpestří a strop opticky sníží.

Bytové doplňky zútulní domov

Dalším způsobem, jak jednoduše a levně proměnit interiér a dát mu jiný barevný nádech, jsou doplňky. Dejte nový kabátek polštářům na sedačce, pořiďte nový přehoz, ubrus či koberec, anebo vyzdobte stůl vázou v barvě roku – a do ní čerstvé květiny%26hellip; To vše vdechne prostoru život a barevně ho doladí!

Náš tip: Doplňky hrají svou roli nejen v hlavní reprezentativní místnosti – tedy obýváku – ale v dalších pokojích. Pořiďte si například modré ručníky do koupelny nebo povlečení či přehoz na postel do ložnice.

Když stěny promlouvají%26hellip;

Během pár hodin můžete jako kouzelník jednoduše a levně změnit podobu svého domova také díky výmalbě či tapetám – nový odstín dodá místnostem okamžitě jiný nádech! Obojí lze kombinovat: například zvolit tapetu jen u jedné stěny nebo jen u částí stěn. V interiéru můžete použít také odlišné vzory, ale v takovém případě zachovejte barevnou kombinaci, aby celkový dojem nebyl disharmonický. Roli hraje i velikost místnosti a osvětlení – do menších prostorů volte světlé tapety s drobnějšími vzory, ty pokoj opticky zvětší a tmavou místnost prosvětlí. V rozlehlejších místnostech si můžete dovolit tmavší barvy nebo velké vzory a motivy, protože zde vyniknou.

Náš tip: Co se týče barev, zvažte, zda má být tapeta v interiéru solitérem, použitým například jen na jedné stěně nebo suplující čelo postele – zde si pak můžeme dovolit i výraznější barvy (třeba právě klasickou modř). Pokud pokrývá větší plochu, volte spíše jemnější odstíny (např. mátově šedou). A také by tapety měly ladit s žaluziemi či roletami.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry