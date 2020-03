Čeští rodiče: jak a kdy předávají dětem výbavu, nebo věno?

Přinášíme vám několik tipů, jak pořídit a předat dětem věno či výbavu: 1. VÝBAVU NAKUPUJTE SPOLEČNĚ – Přejete-li si dát dětem jako svatební dar vybavení domácnosti, běžte jej do obchodu vybrat společně. Děti uplatní svůj vkus a vy můžete přispět radou ohledně kvality materiálu a praktičnosti. Obě strany budou spokojené a ještě strávíte čas společně. 2. VYUŽIJTE ONLINE PLÁNOVAČ – zeptejte se dětí, zda nevyužívají nějaký online seznam svatebních přání (např. tomikup.cz), kde můžete jednoduše svatební dar vybrat podle jejich vkusu a zarezervovat. Budete mít jistotu, že stejnou sadu hrnců nedostanou čtyřikrát. 3. VYROBTE CERTIFIKÁT – „Pokud máte pro děti založené stavební spoření a nechcete jim při předání věna dát do ruky smlouvu, věnujte jim osobní dárkový certifikát,“ radí Stanislav Oliva ze Stavební spořitelny České spořitelny. 4. DEJTE PENĚZŮM PŘÍBĚH – Pokud dětem dáte hotovost jen tak, nemusí si jí tolik vážit. „Ze samotných peněz se vztah nevybuduje, je pěkné spojit je s emocemi, příběhem. Ten může být o tom, jak jste vy peníze spořili nebo, co si za ně děti či vnoučata pořídí,“ říká Martina Viktorie Kopecká, rodinná terapeutka a farářka Církve československé husitské. 5. NEMUSÍ TO BÝT JEN O PENĚZÍCH – Z průzkumu Buřinky vyplývá, že za výbavu do života lidé považují také zážitky, vzdělání, výchovu i předání určitých hodnot. To už těsně před svatbou nedoženete. Můžete ale dětem předat třeba knihu rodinných receptů nebo fotoalbum. Bude to krásný osobní doplněk třeba k finančními daru.