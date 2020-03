Proměna Branického divadla: stane se centrem nového cirkusu v Praze

Přední novocirkusový soubor Losers Cirque Company bude mít vlastní domovskou scénu. Pod svá křídla si bere Branické divadlo, které nově ponese název Divadlo Bravo! a stane se centrem nového cirkusu v Praze. Přes prázdniny začne rozsáhlá rekonstrukce divadla, která chátrající Branické divadlo promění v moderní divadelní prostor s kabaretním sezením i příjemným zázemím pro diváky včetně kavárny. Praha 4 tak získá nové kulturní centrum s bohatým programem nejen pro dospělé a vznikne jedinečná alternativní scéna. „Naším společným přáním je, vytvořit prostředí, kam se budou lidé chodit bavit a kam se budou rádi vracet. Chceme, aby Braníkem opět znělo BRAVO!,“ říká principál Losers Cirque Company Petr Horníček a dodává: „V našem plánovaném programu myslíme i na nejmenší diváky. Chceme prostor otevřít co nejširšímu publiku.“

Cílem rekonstrukce je vrátit divadlu jeho někdejší lesk a slávu. Losers Cirque Company chtějí, aby to v Braníku opět začalo žít! Naváží na slavnou tradici pantomimy, která se zde na přelomu 80. a 90. let s úspěchem hrála. Ke spolupráci přizvali přední osobnost současné české pantomimy Radima Vizváryho, držitele ceny Thálie 2016. Divadlo BRAVO! se stane jeho domovskou scénou, na kterou přesune všechna svá představení i nové premiéry. Pro Losers je to zcela zlomové období, kdy s vlastní scénou přicházejí úplně nové možnosti a projekty přímo na míru vlastních prostor.

Rekonstrukce Divadla Bravo! bude probíhat pod taktovkou renomovaného architektonického ateliéru A69, který má na kontě řadu ocenění. Trojlístek architektů Boris Redčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig je zárukou skvělého výsledku, na který se už Lůzři moc těší. Na rekonstrukci se ale může podílet kdokoli, a to finančně. Soubor zahájil kampaň na HIT HITU, kde mohou všichni jeho příznivci a fanoušci přispět na nový domov Losers Cirque Company. Na oplátku si budou moci vybrat odměnu dle výše svého příspěvku. Za symbolickou částku tu lze získat například originální lůzří pexeso. Na ty, co si trošku připlatí, pak čeká speciální lůzří rouška a další bohatá nabídka z jejich merche. Dále lze také adoptovat sedačku v novém divadle nebo si objednat kurz v Losers Academy.

Slavnostní předání divadla do rukou „Lůzrů“ mělo proběhnout 14. března a o pár dní později mělo Divadlo BRAVO! ještě před rekonstrukcí přivítat první diváky na premiéře inscenace pro děti Mimjové. Současná situace zrušila nejenom slavnostní předávání divadla, ale zrušila všechna vystupování souboru. I přesto, že „Lůzři“ ze dne na den přišli o práci i o příjmy, neztrácení naději a intenzivně pracují na přípravách rekonstrukce.

