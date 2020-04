Zlínská zoo - život za zavřenými branami

Brány zlínské zoo jsou od pondělí 16. března pro návštěvníky zavřené, život v areálu se však nezastavil. Vše zde běží ve stejném živém rytmu jako každý jaro. Areál zdobí koberce narcisů a ladoněk, v japonské zahradě Mu-shin kvetou azalky. Zvířata si ve venkovních výbězích užívají příjemné počasí, líhnou se a rodí mláďata. Probíhají všechny potřebné práce před zahájením hlavní sezóny. Chovatelé uklízí jednotlivé expozice, vyhrabávají trávu a vyměňují parkosy, zahradníci se pustili do úklidu parkových a travnatých částí areálu, pracovníci údržby řeší potřebné opravy.

„Dokončujeme novou vyhlídka u pavilonu žiraf, na které si budou moci návštěvníci žirafy i nakrmit. Velkou proměnou prošla lávka u expozice plameňáků růžových, v australské oblasti zoo pak probíhají poslední úpravy u nové průchozí expozice pelikánů,“ přiblížil ředitel zoo Roman Horský. Na rozdíl od předchozích let však v areálu chybí ten nezaměnitelný „návštěvnický ruch“, o zvukovou kulisu se teď starají hlavně ptáci. „Pro zvířata neznamená nepřítomnost návštěvníků žádný problém. Pro ně se nic nezměnilo, navíc díky hezkému počasí mohou trávit ve venkovních výbězích podstatnou část dne,“ doplnil ředitel Horský.

Radost přináší narozená nebo vylíhnutá mláďata. K těm nejčerstvějším přírůstkům patří třeba samička velblouda dvouhrbého, mláďata želv pralesních nebo klokanů rudokrkých. Velkým chovatelským úspěchem je mládě lenochoda dvouprstého. „Narodilo se v polovině února, krásně prospívá a podle našich pozorování je ve skvělé kondici. Zatím netušíme, jestli je to sameček nebo samička, nechceme samici stresovat případný odchytem,“ řekl hlavní zoolog Kamil Čihák. Pro sedmiletou samici jménem Zlínská je to první mládě, projevila se však jako pečlivá matka. Jméno Zlínská není jen tak náhodou, narodila se totiž právě ve zlínské zoo. Nejpomalejší savci planety obývají prostornou tropickou halu Yucatan. V současné době chovnou skupinu tvoří samec, tři samice a měsíční mládě. Až bude zoo opět otevřena, zkuste naplánovat návštěvu tropické haly mezi 10.00 a 11.00 hod. Právě tehdy chovatelé do jejich oblíbené části přinášejí misky s krmením. Budete mít tak velkou šanci zahlédnout samici Zlínskou s mládětem.

Protože lidé do Zoo Zlín nemohou, rozhodla se zahrada jít za nimi a přiblížit současný život v areálu. „Na sociální sítě, youtube kanál i v rámci rozesílaných newsletterů jsme začali dávat krátké videozprávy ze života zoo. Nebudou se týkat jen mláďat nebo proměn areálu, chceme diváky pozvat také na návštěvu zázemí zoo a prostor, kde se běžně návštěvníci nedostanou,“ představila novinku Romana Bujáčková, vedoucí marketingu.

Omezení v souvislosti s karanténou a nařízeními vlády se samozřejmě projevila i v provozu zoo. „Všichni zaměstnanci povinně nosí roušky, řešila si i důležitá bezpečnostní a hygienická opatření. Například chovatelé jsou rozděleni na týmy, které se téměř nepotkávají. Pracují ve dvojicích, střídají se v rámci polední pauzy, mají rozdělené šatny,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský. Pokud by tedy případně došlo k nákaze, nepůjdou do karantény všichni. Obdobná opatření byla nastavena i na dalších odděleních zoo, zaměstnanci čerpají náhradní volno, dovolené nebo ošetřovné v rámci péče o školní děti. Stávající období je pro zahradu náročné i po ekonomické stránce. „Zoo je oficiálně zavřená, tudíž samozřejmě nemáme žádné příjmy ze vstupného. Zaměstnanci ale chodí do práce, musíme se postarat o zvířata, uhradit náklady na krmení, energie, platy zaměstnanců. Je to náročný čas, navíc nevíme, jak dlouho potrvá. Současná situace nám komplikuje i život v budoucnosti, tolik očekávaná realizace projektu Jaguar Trek je tak bohužel nejistá. Na druhé straně nás nesmírně těší podpora ze strany návštěvníků, ať již zprávami na sociálních sítí nebo přímo zasláním finanční částky na naše sbírkové konto. Všem za tuto přízeň velmi děkujeme, moc si jí vážíme. Věříme, že společně se nám podaří vše zvládnout. A ještě důležitý vzkaz pro všechny naše návštěvníky a příznivce. My na Vás počkáme,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

