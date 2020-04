Optické klamy v interiéru: dodají hravost i útulnost, interiér vizuálně zvětší i zmenší

Máte velkou místnost? Nebojte se originality!

Ve velkých místnostech si můžete dovolit kouzlit a experimentovat. Lze vyzkoušet fototapety s obrazem přes celou stěnu anebo s 3D efektem, velké vzory na stěnách i látkových roletách či plisse, ale také výrazné a tmavé odstíny či kontrasty. Monotónní interiér lze opticky „rozbít“ odlišnou výmalbou v různých částech místnosti, anebo rozdělením prostoru do jednotlivých zón prostřednictvím paravánu, skříňky či knihovny. Rozlehlá místnost se tím zároveň zútulní.

Tip: Efektní jsou kontrastní černobílé vzory, které dodávají interiéru eleganci a snadno se s nimi vykouzlí zajímavé optické klamy. Více než kde jinde zde ovšem platí vyváženost a střídmost, navíc je vhodné oživit takový interiér barevnými prvky, například v podobě doplňků.

Malý byt lze díky trikům interiérových designerů opticky zvětšit!

Alfou a omegou interiéru jsou barvy. Světlé a studené odstíny jako je krémová, bledě modrá či světle šedá dokážou opticky interiér zvětšit. Jsou proto vhodné nejen jako výmalba, ale rovněž i pro nábytek. Místnost rozšíří také široké pruhy na stěnách (opět ve světlé variantě), v případě nízkých stropů lze zase zvolit svislé pruhy, které pokoj opticky zvýší.

Zvětšující efekt mají i lesklé povrchy nábytku či kuchyňské linky, anebo využití zrcadel, které vytvářejí dojem hlubšího prostoru. Tento trik se často využívá v ložnicích, kde se dá přes celou stěnu vybudovat zrcadlová vestavěná skříň, anebo v předsíních. Umístěním naproti oknu získá prostor lehkost, avšak důležité je zvolit také správné stínění oken, aby se od plochy neodrážely přímé sluneční paprsky – takové oslnění znepříjemňuje pobyt v místnosti.

Tip: Svou roli hrají také podlahy. Dlouhou a úzkou místnost lze rozšířit krytinami s pruhy, které budou kolmé k delší stěně.





Zdroj foto: ISOTRA

Jak vybrat správné stínění oken?

Právě stínicí technika patří mezi důležité aspekty při řešení interiéru. Osvětlení místnosti má totiž zásadní vliv na to, jakým optickým dojmem prostor působí. Pakliže chcete pokoj zvětšit, je třeba, aby do místnosti pronikalo co nejvíce světla (nedostatečně osvětlené místnosti lze projasnit stropními bodovými světly), důležitá je však zároveň možnost regulace světelného toku. Typů interiérové stínicí techniky je dnes celá řada v široké škále odstínů, ať už jde o žaluzie, látkové rolety, vertikální žaluzie, japonské stěny či plisse. „Chceme-li opticky zmenšit velký prostor, je nutné vybírat barvy teplé, tmavé nebo i křiklavé. Pro tento účel lze zvolit interiérové látkové rolety s velkými výraznými vzory. Chceme-li prostor zvětšit, platí opačné pravidlo. Vybíráme bílé nebo světlé a chladné odstíny barev jako jsou světlomodrá, světlezelená, světložlutá barva a podobně. Látky volíme jednobarevné nebo s malými vzory,“ doporučuje Aneta Paroulková ze společnosti ISOTRA, která je předním výrobcem a dodavatelem stínicí techniky.

Tip: Zastínění lze navíc efektně kombinovat s výmalbou či tapetami. Abyste ale prostor příliš „nepřeplácali“, dodržujte toto pravidlo: buď zachováte stejný vzor a můžete použít odlišné (ovšem k sobě ladící) odstíny, anebo ponecháte barevnou kombinaci a využijete odlišné vzory.

