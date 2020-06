Barvy v interiéru mají svá pravidla

Chystáte se vymalovat, nakoupit nový nábytek nebo doplňky, a váháte nad barevnými kombinacemi? Než se vydáte na nákupy nebo objednáte malíře, zvažte vhodné barevné kombinace. Inspirujte se nejen aktuálními trendy, ale také těmi nadčasovými, hledejte nápady, ptejte se odborníků, protože bydlet v interiéru, který se za pár měsíců okouká nebo v nevhodných barevných kombinacích může následně být zatěžkávací zkouškou i pro vaši psychiku.

Každá barva s sebou nese jinou atmosféru a energii

Barvy a jejich kombinace v interiéru musí nejen lahodit oku, ale zároveň vnášejí do našeho domova i požadovanou atmosféru. Každá barva určitým způsobem působí na naši psychiku a podle toho bychom měli rozlišovat barevné odstíny také v jednotlivých místnostech. Do kuchyně tak můžeme klidně zvolit energické barvy jako je například červená či terakota, které podněcují aktivitu, povzbuzují. Ty pak budou naopak nevhodné například do ložnice, kam vybíráme spíše klidnější, zenové barvy, které mohou být tmavší. Do obývacího pokoje se pak hodí hřejivé tóny, které podtrhují teplo domova a navozují pocity klidu a odpočinku. Vhodné jsou tak odstíny zelené, žluté až medové.

Správný barevný postup

Nikdy nezačínejte v prázdné místnosti nejprve volbou barvy stěn. Výběr barvy na zeď si nechte až nakonec. Nejprve se zaměřte na nábytek a textilie či doplňky, ke kterým vhodnou malbu zvolte až následně. Pokud byste začínali výběrem barvy na stěnách, kterou byste měli pevně danou, může se lehce stát, že neseženete nábytek v požadovaném odstínu, který bude s výmalbou plně ladit, nebo zvolíte příliš tmavý tón, který místnost opticky zmenší a omezí vás tak při jejím zařizování.

„Požadovaný výsledný barevný efekt můžete umocnit také vhodným umístěním zrcadel, která pomohou zvětšit či více prosvětlit místnost. Můžete si také pohrát s barevným zrcadlením v různých částech interiéru, kdy některé stěny necháte bílé,“ doplňuje Lucie Hronová ze společnosti Amirro.

Nepodléhejte trendům nebo barvám na první pohled

Navštívili jste domov sousedů, známých či přátel, kde vás očarovala barva jejich interiéru a rozhodli se barvy aplikovat také u sebe doma? Než vyrazíte bezhlavě nakoupit barvy, nezapomeňte, že sladit je potřeba celý interiér. Pokud vás tedy uchvátila například tmavě šedá barva obývacího pokoje, který působil luxusně a zároveň vytvářel příjemnou atmosféru, těžko vytvoříte stejný dojem u sebe doma pouhým vymalováním stěn. „V první řadě je potřeba dobře promyslet sytost nového barevného odstínu, tak aby ladil také se zbytkem místnosti. Doporučuji vybrat pět až sedm odstínů nejen od požadované barvy, ale i nacházejících se na barevné škále vedle ní. V případě zařízeného interiéru pak bude vhodné zvolit neutrálnější, často i světlejší tón barvy, který nepřidělá další starosti s kompletní výměnou nábytku, ale pouze případnou úpravou doplňků, a zároveň v případě menší místnosti, ji nebude opticky ještě více zmenšovat,“ říká Kamil Dunaj ze společnosti Getberg.

Otestujte barvy přímo na zdi

Až budete mít představu o požadovaných barvách, vyrazte do obchodu s barvami pro vzorkovníky a natřete na zeď v různých částech místnosti několik čtverců o velikosti přibližně půl metru až metru a žijte s nimi třeba i týden, než vyberete tu pravou barvu. Uvědomíte si, co se vám líbí a nelíbí v různých denních dobách, v přirozeném i umělém světle. Přestože takový výběr může být zdlouhavý, výsledný efekt vás nezaskočí.

