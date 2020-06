Jak utvořit a udržovat kvalitní a živý veřejný prostor?

Jak omezit vizuální smog v samotném centru města? Jak utvořit a udržovat kvalitní a živý veřejný prostor? Jak efektivně řídit a spravovat město? Nejen na tyto otázky odpoví nabitý program, který si pro fanoušky architektury připravil CAMP na červen. Pokračovat bude také interaktivní mapová výstava Dvě Prahy, která sleduje dramatický vývoj Prahy za posledních 200 let.

Magistrát hlavní města Prahy dokončil Manuál pro kultivovanou Prahu. Jedná se o návod pro reklamní označování provozoven v centru hlavního města, který pomáhá orientovat se v pravidlech, jež je v památkově chráněném centru města potřeba dodržovat. Stačí to ovšem? Jaké postupy se v náročném úsilí o omezení vizuálního smogu osvědčily? A jaká je role politiků, podnikatelů, grafických designérů nebo veřejnosti? Křest nového manuálu (3. června 2020) doprovodí diskuze, na níž se setká grafička Veronika Rút Nováková, která je autorkou Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno – střed, aktivisté Václav Cinádr a Zdeněk Jahn, právnička Anna Marie Hanušová a autorka pražského manuálu Kristýna Drápalová.

Proměna ulic, náměstí i parků je nikdy nekončícím procesem spolupráce a komunikace různorodých zájmových skupin ve městě. Publikace Veřejný prostor mapuje prvních pět let existence Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která se od svého založení v roce 2013, pod vedením Pavly Melkové a posléze Kristiny Ullmannové, soustavně věnuje kultivaci a systematizaci zacházení s pražských veřejným prostorem. Křest knihy se v CAMPu odehraje v úterý 2. června 2020.

„Pražský veřejný prostor se za poslední roky výrazně proměňuje. Mění se městský mobiliář, způsob jakým lidé náměstí i ulice užívají a oživují, naše nároky a potřeby. Veřejný prostor teď navíc ve světě, který přežil pandemii, nabere na ještě větším významu. Nestačí hezké, funkční místo s kvalitním designem, prostor musí být demokratický, bezpečný, různorodý. Stejně tak nejlépe kultivovaný a neutlačovaný pouze komerčními záměry. Proto jsem velmi rád, že v červnu pokřtíme v CAMPu hned několik publikací, které se tomuto tématu věnují. Mám pocit, že je potřeba, jej neustále zdůrazňovat," dodává ředitel Sekce vnějších vztahů Institutu plánování a rozvoje Adam Švejda.

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček nedávno vydal trojdílnou rozsáhlou publikaci Řízení a správa měst. Slavnostně představena bude v CAMPu 11. června 2020. Kniha je určená především zaměstnancům veřejné správy, kteří si chtějí prohloubit svou odbornost v otázkách fungování města. Stejně tak zaujme zájemce o politiku a tajemné zákulisí chodu města, studenty architektury a urbanismu.

Knižní průmysl ožije rovněž v talk show Camping s Ondřejem Cihlářem. Pozvání na 8. června 2020 přijala (nejen) knižní ilustrátorka Nikola Logosová a spisovatel Vojtěch Matocha. Logosová nedávno získala titul Ilustrátor roku na Czech Grand Design a stojí třeba za grafickým vizuálem vratných kelímků pro pražskou Náplavku. Motocha stvořil tajemný svět pražské čtvrti Prašina a jeho stejnojmenná kniha se stala okamžitým českým bestsellerem.

Pokračování se dočkají také oblíbené formáty Velké změny Prahy a Urban Talks. Pravidelné diskuze náměstka pro rozvoj Petra Hlaváčka a náměstka pro dopravu Adama Scheinherra Velké změny Prahy (9. června 2020) se tentokrát zaměří na budoucnost spojení Dejvic, Troji a Bohnic, které by měla zajistit připravovaná městská lanová dráha z Podbaby do Bohnic. Holandské studio Civic Architects představí během své online přednášky 23. června 2020 například multifunkční knihovnu LocHal v Tilburgu. Ta vznikla konverzí prostoru opuštěného lokomotivového depa. Skvělá realizace, která by mohla být příkladem dobré praxe například pro území pražských Bubnů.

Interaktivní mapová výstava Dvě Prahy, která sleduje vývoj hlavního města Prahy za posledních 200 let, bude otevřena do konce června. Doplní ji také přednáška historičky Martiny Koukalové z archivu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve středu 17. června 2020.

Veškerý program najdete na praha.camp. Novinky ze světa architektury můžete nadále sledovat na blogu campuj.online.

Program:

29/05 – 11/06 KINO: Big Time: Historien om Bjarke Ingels (ONLINE) 01/06 18.00 DISKUZE, Aktuálně o novém stavebním zákoně s Klárou Dostálovou (OFFLINE)

02/06 19.00 KNIHA, Křest knihy: Veřejný prostor (OFFLINE)

03/06 19.00 KNIHA, Manuál pro kultivovanou Prahu (OFFLINE) 04/06 19.30 PŘEDNÁŠKA, Severská cesta: Opaform (ONLINE) 08/06 19.00 TALK SHOW, Camping s Ondřejem Cihlářem: Nikola Logosová a Vojtěch Matocha (OFFLINE) 09/06 18.00 DISKUZE, Velké změny Prahy: Lanovka do Bohnic (OFFLINE) 10/06 19.00 FILM, KINO: Gateways to New York (OFFLINE) 11/06 13.40 DĚTI, Objevujeme město (OFFLINE) 11/06 19.00 PŘEDNÁŠKA, Tomáš Hudeček: Řízení a správa města (OFFLINE) 14/06 08.30 PREZENTACE, #NakopniPrahu – finále (ONLINE) 16/06 17.30 FESTIVAL, M3 / Umění ve veřejném prostoru – zahájení (OFFLINE) 17/06 18.00 PŘEDNÁŠKA, Dvě Prahy: Vývoj Prahy na mapách (OFFLINE)

18/06 PŘEDNÁŠKA, Adam Štěch

19/06 19.00 KVÍZ, Praha, jak ji neznáte? 20/06 10.00 WORKSHOP, Workshop s Lepší město 23/06 19.00 PŘEDNÁŠKA, Urban Talks: Civic Architects (NL) (ONLINE)

CAMP je Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy. 7

