Naučí nás důsledky pandemie více šetřit rodinné finance?

Po pandemii koronaviru se nám možná nevyhne ani další krize – ekonomická. Může nás sice uklidnit, že ani ekonomické krize netrvají do nekonečna a po skromnějších letech určitě přijdou roky bohatší. I tak se ale domácnostem vyplatí zvážit, kde všude je možné ušetřit. Velký potenciál v úsporách často skrývají energie. Mnoho z nás navíc bude muset řešit výměnu zastaralých neekologických kotlů.

Výdaje za energie obvykle tvoří nezanedbatelnou položku v rozpočtu každé domácnosti. Podle dat Českého statistického úřadu jsou to zhruba dvě třetiny celkových nákladů na bydlení v rodinných domech. V bytech se pak energie podílí na celkových nákladech na bydlení přibližně ze třetiny.

Energie ke svému životu potřebujeme a ať chceme, nebo ne, na jejich cenách jsme velmi závislí. Už proto se vyplatí věnovat pozornost nejen cenám elektřiny, plynu nebo třeba tepla z centrálního zásobování, ale také domácím spotřebičům a životnímu stylu. V praxi stačí pár jednoduchých opatření a můžete ušetřit i tisíce korun ročně.

Ohřev vody a šetření teplou vodou

Ohřev vody je energeticky náročný, jakékoli úspory teplé vody v domácnosti proto mají velký efekt. Obvyklou a velmi efektivní radou v této oblasti je preference používání sprchy místo vany. Sprchováním snížíte spotřebu teplé vody o třetinu a víc. Dalším krokem může být využití takzvaných šetřičů, které se montují na vodovodní baterii, míchají vodní proud se vzduchem, a tím snižují spotřebu vody. Dobrý šetřič uspoří i polovinu teplé a studené vody.

Uspořit teplou vodu můžete také v kuchyni. Ještě nemáte myčku nádobí? Možná je ideální čas o ní začít uvažovat. Kvalitní a úsporná myčka nádobí totiž spotřebuje daleko méně vody než běžné mytí nádobí ve dřezu.

Pozor na přetápění

Velký prostor k úsporám často skrývá topení. Obvyklým neduhem českých domácností je přetápění, kdy vytápíme obytné části domů a bytů na 23–24 °C a více. To je nejen finančně náročné, ale rovněž to příliš neprospívá lidskému zdraví. Obvykle se uvádí, že snížením teploty v interiéru o 1 °C snížíte spotřebu tepla na vytápění asi o 6 %. Tento údaj ovšem berte jako orientační, protože konečná úspora závisí také na mnoha dalších faktorech, jako je třeba zateplení domu. I tak ale platí, že nepřetápět znamená výrazně ušetřit. V obývacím pokoji bohatě stačí teplota okolo 20 °C, v ložnici nebo v předsíni a na chodbě pak třeba jen 18 °C i méně. Naopak větší teplo si můžete dopřát v koupelně.

Nejlevnější jsou tuhá paliva a zemní plyn. Zajímavým řešením je propan

S úsporami energií na vytápění souvisí též vhodná technologie topení. Jako jedna z nejúspornějších variant se nyní jeví plyn. „Ceny zemního plynu jsou letos na svém minimu a od podzimu 2018 sice s drobnými výkyvy, ale dlouhodobě klesají. V poslední době jsme svědky poklesu velkoobchodních cen plynu až o třetinu. Pokud tedy domácnost topí a ohřívá vodu plynem, může poměrně hodně ušetřit,“ popisuje Jiří Karlík ze společnosti Primagas, která dodává zemní plyn i LPG. „Dodavatelé totiž v současnosti přicházejí s nejednou akční nabídkou s výhodnými cenami plynu, které je tak nyní vhodné si zafixovat,“ doporučuje Jiří Karlík.

Nejlevnější technologií vytápění a ohřevu vody zůstávají kotle na tuhá paliva. Je to dáno hlavně nízkými cenami palivového dříví a stabilní cenou dřevních pelet. Krbová kamna na dřevo nebo pelety pak mohou být výborným doplňkem stávajícího plynového topení. Plynové topení vám levně a bez nutnosti obsluhy vyhřeje dům, krbová kamna si pak můžete roztopit třeba večer nebo o víkendu, čímž náklady na energie opět snížíte.

I když ale nejste v dosahu přípojky zemního plynu, nemusíte být odkázáni jen na tuhá paliva. Se dřevem je samozřejmě spojena nutná manipulace nebo samotná příprava a má i větší nároky na skladovací prostor. To nemusí každému vyhovovat. Zanedlouho nás navíc čeká povinná výměna ekologicky nevyhovujících kotlů, v Praze dokonce již letos na podzim, kdy začne platit zákaz uhelných paliv. „Existuje nemálo lokalit, kde nejsou rozvody zemního plynu, a týká se to i velkých měst. Řešením proto může být zásobník na LPG, který vám dodavatel plynu pronajme za symbolickou cenu a zpravidla jednou do roka naplní propanem. Ve srovnání se zemním plynem jsou celkové náklady na jednotku energie vyšší jen mírně,“ říká Jiří Karlík.

Používejte správně lednici, klimatizaci a pračku

S úsporami elektřiny nejvíce pomohou kvalitní elektrické spotřebiče. Platí to zejména pro lednici, pračku a myčku nádobí. Pokud máte lednici starou deset a více let, měli byste zvážit její výměnu nejlépe za lednici energetické třídy A+++, která při srovnání se starším spotřebičem třídy A+ ušetří až polovinu elektrické energie. Totéž je možné říci rovněž o pračce a myčce, kde se navíc přidává i nezanedbatelná úspora vody. Údaje o energetické náročnosti spotřebiče, a hlavně o ročních nákladech na provoz najdete na jeho energetickém štítku.

Pokud do nových spotřebičů investovat nemůžete, snažte se je používat úsporně. V lednici stačí teplota okolo 7 °C a prádlo je obvykle možné prát ve studené vodě nebo jen na 30 °C. U pračky a myčky nádobí můžete využívat také ekologické programy.

Pozor na účinnost a spotřebu klimatizace. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, klimatizační zařízení bývají velkými „žrouty“ energie. Mají totiž velký příkon a pracují dlouhé hodiny denně. I zde je rada jednoduchá – chladit méně a investovat do co nejúspornějšího zařízení.

Stará okna – v zimě zima, v létě vedro

Velký vliv na spotřebu energií v domě a bytě má také kvalita dveří a oken. Právě nekvalitními okny totiž v zimě uniká nejvíce tepla, a naopak v létě se přes starší okna dům více zahřívá. Výměnou oken a často i dveří tak výrazně snížíte náklady na vytápění i letní chlazení. Náhrada starých oken a dveří je samozřejmě už trochu větší investicí. Nemůžete-li stará okna nahradit, zkuste je alespoň co nejlépe opravit a utěsnit. Dobrou službu mohou udělat také tepelně-izolační folie na sklo, které zabrání únikům tepla v zimě i přehřívání interiéru vlivem slunce v létě.

