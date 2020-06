Smrkové výhonky jsou vitamínová bomba. Jsou plné vitamínu C a měkoučké, takže se dají konzumovat jen tak nebo přidat např. do salátu, dresinku apod. My dnes přinášíme recept, jak si jejich chuť uchovat ve formě medu. Výhonky se sbírají od dubna do června, v nížinách jsou dříve, ve vyšších polohách později. Sbírají a konzumují se pouze mladé výhonky do velikosti 5 cm.





Recept na med ze smrkových výhonků

Na 2 menší skleničky potřebujete:

500 g smrkových výhonků, 500 ml vody, 500 g cukru, 1 větší citrón (ideálně chemicky neošetřený), 1 lžička Kyseliny citrónové Labeta

Smrkové výhonky propláchněte, zalijte vodou a 20–30 min na mírném plameni povařte, by se z nich začala uvolňovat silice. Odstavte z plotny, přidejte citrón nakrájený na plátky a nechte takto 24 h louhovat. Občas během této doby promíchejte a citrón propíchněte vidličkou. Další den vodu z výhonků sceďte do jiného hrnce, smrčky s citrónem pořádně vyždímejte, přidejte cukr a na nízkém stupni velmi pomalu tekutinu svařujte, až vznikne hustá medová hmota, která se bude táhnout. Ke konci vaření ještě přidejte kyselinu citrónovou pro lepší konzervaci. Výsledná konzistence je něco mezi medem a džemem. Počítejte s tím, že med ještě po vychladnutí trochu ztuhne. Hotový med nalijte ještě horký do připravených čistých a suchých skleniček a obraťte na pár hodin dnem vzhůru. Med skladujte v lednici, ideálně i neotevřené skleničky, v chladu vydrží opravdu dlouho.