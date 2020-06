Jak voní a chutná červen: zapečené brambory s brokolicí a sýrem

Čeho není nikdy dost? Jednoduchých, rychlých a neskutečně dobrých receptů! Jedním z nich jsou právě naše brambory , které jenom zapečete s plísňovým sýrem a brokolicí. Posledně jmenovaná zelenina je mj. zdrojem draslíku, hořčíku, vápníku, vitaminů C, D a E, kyseliny listové a vlákniny. Kvůli vysokému obsahu vody a nízkému množství sacharidů by brokolici určitě měli zařadit do svého jídelníčku lidé, kteří chtějí zhubnout. A díky smetaně a sýru s modrou plísní dokáže náš organismus lépe vstřebat také vitaminy rozpustné v tucích.





Recept na zapečené brambory s brokolicí a plísňovým sýrem

Zdroj fotografií a textu Akademie kvality



Počet porcí: 4 porce

Doba přípravy: 65 minut

Náročnost: **

Ingredience:

500 g brambor

1 brokolice

150 g sýra s modrou plísní

100 ml smetany ke šlehání (33 %)

1 vejce

sůl

čerstvě mletý pepř

slunečnicový olej

Postup:

1. Brokolici rozdělte na malé růžičky a spařte na 2 minuty ve vroucí vodě. Poté ji ihned propláchněte studenou vodou.

2. Brambory si nastrouhejte na tenké plátky a do pekáčku vytřeného olejem skládejte brambory, kousky modrého sýra a brokolici. Opepřete a osolte a zalijte smetanou smíchanou s rozšlehaným vejcem.

3. Takto nachystané pečte v troubě předehřáté na 200 stupňů zhruba 45 minut.

Tip: Brambory se označují třemi varnými typy – A, B a C. Varný typ A (zelené značení) je vhodný především na salát. Varný typ B (červené značení) využíváme hlavně jako přílohu. Varný typ C (modré značení) se hodí do bramborové kaše, do těsta na knedlíky a na bramboráky.





