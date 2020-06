Jak vybrat zrcadlo a kam ho v interiéru umístit?

Zrcadlo je jedno z mála interiérových doplňků, který umí s prostorem doslova kouzlit. Dokáže přidat světlo, kde chybí, zvětšit malé prostory nebo umocnit celkový dojem. Jaké zrcadlo do interiéru zvolit a podle čeho vybírat, abychom dosáhli kýženého efektu, radí Lucie Hronová ze společnosti Amirro, českého výrobce zrcadel.

Jaký vybrat typ zrcadla?

Nabídka typů zrcadel je poměrně široká, v zásadě je ale lze dělit na zrcadla nástěnná, volně stojící, nalepovací a kosmetická. „Nástěnná i nalepovací zrcadla šetří prostor v místnosti, jejich výhodou je uchycení přímo na zeď. Nástěnná se do zdi vrtají, nalepovací pak přilepují speciálním lepidlem nebo oboustrannými lepicími páskami, které jsou k tomu přímo určené. Umístit tyto zrcadla lze v místnosti kamkoliv, podobně jako například obrazy. Další kapitolou jsou volně stojící zrcadla, která se umísťují volně do prostoru a zobrazují celou postavu, nejlépe se tak hodí do šatny, ložnice nebo chodby. Kosmetických zrcadel je pak celá řada, od zvětšovacích, polohovacích až po stolní zrcadla určená přímo na kosmetické stolky. Jejich hlavní úlohou je perfektní odraz v libovolném úhlu nebo možnost zvětšení tváře při líčení,“ říká Lucie Hronová.

S rámem nebo bez rámu?

Výběr stylového rámu dodá zrcadlu šmrnc, je však vhodné rám zrcadla ladit se zbytkem interiéru, tak aby k sobě pasovaly barvy a ideálně i materiály. Na výběr jsou dřevěné, kovové, plastové, ale také skleněné nebo broušené rámy. Dřevěné rámy patří ke klasice, hodí se jak do rustikálních, skandinávských, ale i některých industriálních stylů, záleží na opracování a zdobnosti rámu. Do industriálního interiéru skvěle padnou také zrcadla s kovovými rámy, aktuálně je velmi populární černý kov. Moderní interiéry rozzáří plastové, skleněné nebo broušené rámy. Minimalistickým dojmem pak působí zrcadla bez rámů, která se skvěle hodí například pokud potřebujete prostor v interiéru zvětšit.





Kouzlení s prostorem a světlem

Zrcadlo je jedním z hlavních pomocníků při zvětšování malých prostor. „Ať už zvolíte velkoformátová zrcadla nebo chytře umístěná menší nástěnná zrcadla v rámu či bez něj, vždy dbejte, aby byla situována na pohledovou stěnu nebo na konec místnosti (například chodby), kde budou vytvářet dojem, že místnost pokračuje dál, a tím ji opticky zvětší. U velkoformátových zrcadel pak tento dojem umocňuje, pokud se minimalizuje viditelnost spár,“ říká Lucie Hronová. A podobně funguje také hra se světlem v místnosti, které zrcadla odrážejí, a tím prostor více prosvětlují. Mohou tak odrážet světlo z protilehlého okna nebo lampičky či lustru, čímž místnost projasní i zesvětlí. Pro tento účel se pak nejvíce hodí dekorativní nástěnná zrcadla.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry