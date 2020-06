Sauny jsou takřka bez restrikcí. Lidí chodí oproti loňsku dvojnásobek

Poprvé po několika měsících je možné navštívit sauny v podobě, jak jsou na ně zákazníci zvyklí. Série vládních opatření, uvolňujících někdejší restrikce, totiž zásadním způsobem zjednodušuje podmínky pro jejich provoz. Již týden nemusí provozovatelé uměle snižovat kapacitu saun, ale mohou využívat běžnou hygienickou normu. Vrátily se také parní sauny a nově je pak možné provozovat sauny také při nižších teplotách než 70 °C, což je dobrá zpráva především pro začátečníky. Saunéři navíc mohou opětovně provozovat saunové ceremoniály.

Výrazně se tak posunula motivace, s jakou lidé do saunových zařízení přichází. Noví návštěvníci tak výrazně více akcentují právě zdravotní efekt saunování. Tomu se saunéři snaží i s návratem ceremoniálů přizpůsobit a motivovat Čechy k posilování obranyschopnosti pravidelnými návštěvami. Ty jsou totiž podle vědců klíčové, aby se zdravotní efekt saun projevil (více viz zde https://bit.ly/13_zdravotnich_efektu_saun).

S uvolněním pravidel v saunách je Česko inspirací pro celou Evropu. Ta až na výjimky zatím nechává sauny z preventivních důvodů zavřené. Bezproblémový chod českých saunovacích zařízení by však mohl situaci změnit.

Podle odborníků přišlo uvolnění v pravý čas. Přestože s teplým počasím obecně návštěvnost klesá, v meziročním srovnání navštěvuje sauny skoro dvojnásobek návštěvníků. Návštěvnost některých poboček se dokonce začala blížit běžné sezónně.

"Jasně vidíme rostoucí poptávku po zdravotních tématech spojených se saunami a saunováním. Z rozhovorů víme, že spousta lidí skutečně přichází kvůli imunologickému efektu saun. Tímto směrem tedy více zaměříme obnovené ceremoniály, jejich prostřednictvím návštěvníkům lépe vysvětlíme základní principy při pobytu v sauně, aby byl její zdravotní efekt co nejsilnější,” zmiňuje Jaroslav Zonyga, provozní ředitel saunových světů Saunia. “Máme vysoce nadprůměrný počet nových zákazníků, a to shodně po celé republice. Troufám si tvrdit, že to je start zásadnějšího trendu – celkového nárůstu zájmu o zdravotní efekty celého wellness segmentu, které koronavirus vyvolal. Je potěšující, kolik zákazníků přichází kvůli zvýšenému zájmu o vlastní zdraví a s chutí změnit svůj životní styl. Velká část z nich také přiznává, že se začala saunovat preventivně na základě varování virologů v rámci přípravy na druhou polovinu roku.””

