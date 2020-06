Většina lidí má doma nezdravé prostředí. Projekt Zdravý domov ukáže, jak to změnit

Většina lidí má doma nezdravé prostředí. Projekt Zdravý domov ukáže, jak to ...

Uvnitř budov – kanceláří, Česká rada pro šetrné budovy přichází s projektem Zdravý domov, jehož cílem je ozdravení českých domovů.Uvnitř budov – kanceláří, škol , obchodních center, domovů – trávíme až 90 procent času, a to převážně doma

„Kvalita vnitřního prostředí je velmi důležitá. Nejdříve jsme se zaměřili na kanceláře a dnes i díky vzdělávání ze strany České rady pro šetrné budovy všichni stavitelé a nájemci kanceláří vědí, jak důležité je kvalitní vnitřní prostředí pro výkonnost zaměstnanců. Podobně jsme před lety otevřeli téma zdravých škol pro naše děti a jejich provozovatelé nyní začínají problematiku řešit. Nyní tedy chceme lidem ukázat, jak si mohou vylepšit své vlastní bydlení a na co so dát pozor při výběru nemovitosti. Karanténa v době koronaviru poukázala na to, jak je domov pro lidi důležitý. Pojďme tedy nyní společně naše domovy ozdravit,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Vzduch, teplota, hluk a světlo, ale i občanská vybavenost a tzv. well-being

Zdravý domov utváří prostředí, ve kterém se uživatelé cítí dlouhodobě komfortně. Důležité jsou jak tvrdé, snadno měřitelné parametry, tak i ty měkké, které ovlivňují naši fyzickou, psychickou i sociální pohodu. Základními ukazateli zdravého prostředí v budově jsou čerstvý vzduch, jeho správná teplota a vlhkost, kvalitní řešení akustiky a osvětlení. Všechny tyto aspekty působí na naše tělo i psychiku a při snížené kvalitě se jejich vliv negativně sčítá.

Pro zdravý a pohodový pocit z bydlení ale nestačí mít vše v pořádku jen uvnitř svého bytu. Stres může vyvolávat také nespokojenost s tím, kde a jak člověk žije. Je velmi důležité, aby novostavby vznikaly s takovou kvalitou veřejného prostoru, aby lákala lidi k životu venku a v komunitě. I to totiž přispívá k dobrému pocitu z bydlení a tím ke zdraví obyvatel.





Zdraví nejen pro lidi, ale i pro planetu

Projekt České rady pro šetrné budovy nazvaný Zdravý domov odstartoval informační kampaní na sociálních sítích zaměřenou na drobné úpravy, kterými si mohou lidé svépomocí upravit vlastní bydlení a přispět tak ke svému zdraví. Pokračovat bude nyní seriálem debat s odborníky v Českém rozhlase, kteří se zaměří na jednotlivé aspekty zdravého bydlení a na konkrétních projektech ukážou možnosti efektivních řešení Partnery projektu jsou společnosti JRD, CPI Property Group, Skanska a Velux. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

„V projektu Zdravý domov chceme ukázat, že budovy mohou mít pozitivní vliv na naše zdraví, zároveň mohou také minimalizovat své dopady na životní prostředí, a přitom vytvářet kvalitní a krásné město pro život,“ dodala Kalvoda.

