Máte doma vedro? 4 tipy, jak ochladit interiér bez využití klimatizace

Horké sluneční paprsky proudící do interiéru skrze okna nebo rozpálené zdi, rázem promění domov v neobyvatelnou pec Pokud v létě nechcete nebo nemůžete využít ochlazení vzduchu pomocí klimatizace, existuje několik dalších kroků, které pomohou snížit teplo v interiéru na přijatelnou hranici

Naučte se správně větrat a včas odstínit sluneční paprsky

Pokud vedra trvají několik dní jdoucích po sobě, dům se prohřeje zvenku i zevnitř, včetně samotných zdí. To je pak v podstatě nemožné vyvětrat během dne. Proto se doporučuje větrat pouze v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách, kdy už venku není nesnesitelné horko. Nejstudenější vzduch je venku přibližně kolem 4 hodiny ráno, je proto vhodné větrat především během noci. Ideální je také řízený průvan napříč celým bytem nebo domem s využitím nejchladnější místnosti, která přesune chladný vzduch do místnosti v níž potřebujete vzduch ochladit.

Zastiňte skleněné plochy, okna i terasy

Největší plochou, která pouští do místnosti nejvíce tepla, jsou okna. Ta navíc vytváří skleníkový efekt. V případě, že máte v interiéru velká okna, často nepomůže ani zaclonění závěsy či žaluziemi. Nejvhodnějším řešením zde bývá clonění z venkovní strany, aby se slunce nedostalo k prohřívání skrz skleněnou plochu. „S regulací horka v interiéru pomohou také protisluneční fólie, které zabraňují přímému prostupu horka. Výhodou těchto fólií je také, že zadrží minimálně 98 % škodlivého UV záření,“ říká Jiří Bonk ze společnosti Wirtuuu.

Pořiďte kvalitní izolaci

Teplo do interiéru proniká také skrz samotné zdi, pokud domu chybí kvalitní tepelná izolace. Bez izolace se zdivo zahřívá a horko se tak dostává dovnitř domu. Nejvíce samozřejmě trpí slunečné strany budovy. Proto ve chvíli, kdy pociťujete horko pronikající skrz zdi, je vhodné zvolit adekvátní tepelnou izolaci. Tu oceníte následně i v zimě, kdy ušetříte díky menším tepelným ztrátám za topení.

Pozor na světlíky a není světlovod jako světlovod

Dalšími místy, která mohou vpouštět horko do místnosti, jsou světlíky a světlovody bez izolace. Světlíky v podstatě fungují podobně jako okna. Světlovody pak přivádějí světlo do místnosti pomocí potrubí. Jak u světlíků, tak především u světlovodů, je důležitá odborná montáž a správně provedená izolace, která pomáhá přívod horka eliminovat. „U světlovodů existuje speciální tepelná vložka, tzv. Blue Performance, kterou lze umístit do potrubí světlovodu. Díky ní pak neprojde v létě teplo (a v zimě pak chlad) zvenku do místnosti. U běžného světlovodu bez takového prvku často dochází v zimě ke srážení a skapávání vody do interiéru, v létě se místnost zase přehřívá,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

