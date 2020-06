5 tipů, jak mít domov bez obtížného hmyzu!

Komáři, mouchy, vosy, pavouci a jiné vícenohé „brebery“ dokážou znepříjemnit letní měsíce. V dobré víře, kdy chceme útroby našeho domova provětrat čerstvým vzduchem, společně s ním vpouštíme dovnitř také tyto nezvané návštěvníky z říše hmyzu. Mnozí z nich navíc mohou přenášet nemoci nebo vyvolávat alergie. Jak jejich výskyt v domě minimalizovat?

1. Odpuzovače hmyzu

Existují různé varianty odpuzovačů hmyzu. Můžete například zakoupit pastičky na lezoucí hmyz (mravence, rybenky), anebo ten létající odehnat elektrickým odpařovačem. Pakliže se chcete při likvidaci hmyzu vyhnout chemii, sáhněte po bioproduktech, anebo můžete vyzkoušet některou z „babských rad“. Komáři nemají rádi aroma hřebíčku či skořice, zkuste tedy mističky s tímto kořením nechat položené na parapetu či jinde po místnosti, anebo jím naplnit plátěné pytlíčky a pověsit je po domě – vydrží až několik týdnů. Hřebíček lze také zapíchat do rozkrojené limetky či citronu. Tito bodaví společníci nesnášejí rovněž česnek a mouchy zase zahání svařený ocet – ovšem nelibá vůně obou potravin možná vyžene z domu i samotné majitele. Jako určitou ochranu proti komárům můžete použít i rostliny a osázet parapet květináči s muškáty, afrikány, pelyňkem, levandulí či šantou kočičí, anebo šalvějí či mátou. Můžete pár lístků pravidelně odtrhávat a nechat i v místnosti.

2. Mucholapky a pastičky

Dalším způsobem likvidace jsou lepící pásky zavěšené po domu – dobře známé mucholapky. Lze je buď zakoupit, anebo i podomácku vyrobit z kartonových pásků potřených směsí cukru a sirupu. Ovšem ruku na srdce, mucholapka nad kuchyňským stolem „ověnčená“ mrtvým hmyzem nevypadá v obytných prostorech příliš vábně... Další variantou, která se používá zejména na vosy, je umělohmotná pastička, do níž se nalije šťáva, pivo nebo dá přezrálé ovoce, které hmyz naláká dovnitř, ale mu neumožní cestu ven. Vyrobit lze jednoduše i z pet lahve: Odstraníte víčko, odříznete horní část a na dno nalijete kýženou tekutinu. Hrdlo otočíte tak, aby směřovalo úzkým šroubovacím otvorem dolů a pro zpevnění přelepíte izolepou. Ani toto není designový skvost, ale svůj účel plní...

3. Zabijácká lampa

Dalším řešením, kde není využita chemie, jsou žárovky či lampy proti hmyzu, které se používají venku a dávají se před vchodové dveře nebo na terasy, aby ochránily majitele domu či bytu. Hmyz je přitahován světlem a když přilétne na drátěnou konstrukci, je usmrcen – což se však neobejde bez nevábného zápachu, který tento proces provází, navíc „bzučení“ je rušivé a „odpad“ z mrtvých hmyzích těl zase nevábný. Pokročilejší modely likvidují hmyz „vysušením“, lze je proto používat i ve vnitřních prostorách, jelikož nevytvářejí takový zápach a hluk.

4. Sítě do oken i dveří

Nejdůležitější je vždy prevence, proto je nejlepší nezvané hmyzí návštěvníky do útrob svého domova vůbec nevpouštět. Neváhejte proto investovat do sítí proti hmyzu, které lze instalovat nejen do oken, ale rovněž do dveří a to jak vstupních, tak i balkonových či terasových, takže už se nemusíte bát nechávat otevřeno na zahradu, abyste měli doma čerstvý vzduch. Existují různé typy síťovin (např. odolnější proti protrhnutí, protipylová vhodná pro alergiky...), ale i mechanismů. „Sítě v pevném hliníkovém profilu nevyžadují žádné zásahy do rámu okna, bez použití nářadí je můžete nasadit nebo vyjmout. Rolovací sítě, u nichž se síťovina pohybuje ve vodicích lištách a navíjí se na hřídel umístěnou v boxu, je už potřeba do rámů vrtat. Do klasických a dvoukřídlých oken, dveří a extrémně velkých otevíracích otvorů se nejlépe hodí plissované sítě,“ uvádí Ing. Jakub Vaněk z opavské společnosti ISOTRA. Tento typ sítí je zabudován v hliníkovém profilu, který snadno namontujete pomocí otočných klipů. „Nabízíme je v několika variantách podle rozměrů a možností otevírání: vertikální, středově vertikální a oboustranně vertikální dveřní síť, okenní sítě s horizontálním nebo vertikálním výsuvem. Největší předností plissé sítí je maximální funkčnost, více než patnáctiletá životnost a snadná údržba,“ dodává specialista. Díky nízkému spodnímu profilu v úrovni podlahy jsou bezbariérové, takže jsou vhodné i na frekventovaných místech, v domácnostech s dětmi, staršími osobami nebo lidmi s postižením.

5. Pomoc deratizéra

Když už jde opravdu do tuhého a váš domov je zasažen takovými škůdci jako jsou štěnice, šváby, rus domácí, koloniemi mravenců nebo červotoči, anebo se vám například na půdě zabydlí vosy či sršni, nezbývá než povolat odborníky a zavolat deratizační firmu, která se na hubení specializuje. Způsob likvidace závisí právě na druhu hmyzu, obvykle se provádí postřikem.