Kdy je chytré vyzkoušet aukci nemovitosti?

Ještě před pár měsíci se na byty v Praze stála fronta. Zájemci soutěžili, kdo přijde dřív. Koronavirová krize situaci na realitním trhu obrací. Kupujících není tolik jako dříve.

Když na to jdete chytře, můžete se i dnes dostat do situace, kdy se zájemci předhánějí, kdo zaplatí víc. Některé realitní kanceláře tomu říkají online aukce, jiné obálková metoda. Princip je jasný – nejlepší nabídka vyhrává.

Ale pozor – nepleťte si to s klasickou dražbou nebo oficiální aukcí. Dražby pořádají exekutoři, aby prodali zadluženou nemovitost. Pak existují aukční agentury, kde kupující musí napřed složit aukční jistinu. My se tady dnes bavíme o improvizované aukci, kterou pořádá realitní kancelář.

Jak to probíhá? Trik spočívá v tom, že se do inzerátu uvede záměrně nižší částka, než by odpovídala odhadu tržní ceny. Nutnou podmínkou jsou taky atraktivní fotky. Tak přilákáte kupující, i když situace na trhu není zrovna růžová. Když se prohlídky podaří, máte nakonec více vážných zájemců o koupi.

A právě v tom momentě můžete vyhlásit online aukci. Vzpomínáte na obálkovou metodu při prodeji obecních bytů? Tohle je hodně podobné, i když vše probíhá přes e-mail.

Každý zájemce přihodí podle svých možností nějakou částku. Jako vyvolávací slouží cena, kterou jste původně uvedli v inzerátu. Byt nakonec koupí ten, kdo nabídne nejvíc. Realitní kanceláře hlásí, že podle jejich statistik se cena zvedne o 10 – 15 %.

Podmínkou úspěšné aukce je jedna zásadní věc – důvěryhodný organizátor. Kupující si musí být jisti, že vše proběhne transparentně, diskrétně a spravedlivě. Není to tedy postup vhodný při prodeji bez realitky. Ideální je, když aukci organizuje solidní realitní kancelář.

Autor: Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality