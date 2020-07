Skryté zárubně – designové řešení do interiéru

Oblast dveřních systémů dnes ovládá minimalismus a designová čistota, tedy kritéria, která tradiční obložkové zárubně již dávno nesplňují. Řešení tak přináší skryté zárubně, jež mohou být buď ve zcela bezobložkovém provedení, nebo ve variantě se subtilním pohledovým orámováním.

Technologickým základem skrytých zárubní jsou pevné profily z eloxovaného hliníku, které tvoří buď pouze vnitřní skrytý dílec, který překrývá vnější malba či povrchová úprava stěny ve variantě AKTIVE, nebo umožňují osazení pohledového hliníkového rámečku ve variantě EMOTIVE. Žádoucí designovou čistotu tohoto bezobložkového řešení nenarušují ani dveřní závěsy, neboť v zárubni jsou usazené skryté 3D seřiditelné panty.

,,Skryté zárubně typu AKTIVE i EMOTIVE lze použít jak do klasické zděné, tak i sádrokartonové příčky. Připraveny jsou na tloušťku dokončené příčky 125 mm a vyšší. Čistý průchod se pak pohybuje od 600 do 1000 mm pro jednokřídlé dveře a od 1250 do 2050 mm pro dveře dvoukřídlé. Výška může být ve standardním rozměru 1970 a 2100 mm nebo atypickém od 1975 až do 3700 mm,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, uceleného výrobce designových dveřních systémů.

Skrytá zárubeň AKTIVE

Nabízí řešení zcela bez vnější zárubně. Konstrukce vnitřního hliníkového systému AKTIVE je přizpůsobena tak, aby vytvořila pevnou a přitom skrytou hranu průchozího otvoru. Velmi důležitá je přesnost a čistota provedení stavebního otvoru, do kterého je skrytá zárubeň AKTIVE usazována, a pečlivost při její samotné montáži.

Skrytá zárubeň EMOTIVE

Vnitřní hliníkový profil umožňuje i nasunutí vnějšího subtilního hliníkového rámečku o šířce 17 mm a tuto možnost využívá druhý typ skryté zárubně – model EMOTIVE. Funkce rámečku není pouze designová, ale i praktická – chrání hranu průchozího otvoru proti mechanickému poškození a je v jedné rovině se zdí. V základním provedení je zárubeň i pohledový rámeček v povrchové úpravě eloxovaného hliníku, ale je možná také úprava v jakékoli barvě RAL .

Skryté zárubně jsou určeny pro dveře otočné. V případě volby dveří zasouvajících se do stavebního pouzdra lze rovněž zvolit bezobložkové provedení, a to v podobě bezobložkových stavebních pouzder AKTIVE a EMOTIVE. Jednotný design interiéru je tak možné zachovat i při kombinaci obou typů otevírání dveřního křídla.

