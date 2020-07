Nově posiluje trend propojení koupelny s ložnicí

„Praktická stránka koupelny v blízkosti ložnice funguje již řadu let, nejen v bytech, ale i rodinných domech. Postupně se ale z koupelen stává designový prvek, který není potřeba v interiéru skrývat, ale naopak se propojuje s místností na spaní, ať už je to ložnice či pokoj pro hosty. Tomuto trendu se tak přizpůsobují i dispoziční řešení nových bytů a domů,“ říká Kamil Dunaj z developerské společnosti Getberg.

„I zařízené byty či domy se tomuto trendu přizpůsobují. V případě rekonstrukcí koupelen se často přihlíží i k jejich propojení nebo přiblížení k ložnicím či dětským pokojům. Klienti stále častěji zvažují i instalaci vany přímo do prostoru ložnice, nebo oddělení prostor koupelny od ložnice prosklenými stěnami či dveřmi,“ říká Barbora Burešová z designového studia Mooden.





Existuje několik variant, jak může koupelna v ložnici vypadat. V případě probourání stěny do stávající koupelny se prostor nechává zcela otevřený, nebo je koupelna jen částečně prosklená, případně se vybraný prvek, jako je například vana nebo toaletní koutek s umyvadlem, zakomponuje přímo do místnosti ložnice. Takové spojení s sebou přináší nejen nový pohled na koupelnový prostor, který není ukrytý za zavřenými dveřmi, ale naopak se stává otevřenou místností, do které proudí denní světlo. Solitér, jako je například vana, která je umístěná zcela v prostoru ložnice, pak umožňuje při koupeli například výhled z okna nebo sledování televize.

Podle průzkumu společnosti Lightway více než 20 % lidí postrádá v koupelně denní světlo. Propojení koupelny s prostorem ložnice tak umožňuje elegantní řešení, jak tento problém řešit. Propojení těchto dvou místností je tak bezesporu velmi komfortní a pohodlné. Stejně tak, jako je naprosto obvyklé spojení obývacího pokoje s kuchyní, je možné, že trend propojení koupelny a ložnice brzy dosáhne statusu „běžné“.

