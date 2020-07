Studenti uklízejí v lese a zasadili už přes tisíc stromů na místech poškozených kůrovcem

Senioři pečou buchty, studenti středních a vysokých ostravských škol s tímto „dopingem“ pak uklízejí v lese a vysazují nové stromky na místech, která vyhladil kůrovec. To jsou první výsledky mezigeneračního projektu Student v lese, který zaštítil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

V průběhu června a července studenti, kteří se zapojili do společné mezigenerační a dobrovolnické aktivity Spolku Počteníčko - Student v lese, dvakrát uklízeli lokalitu Slepenec nedaleko Slezskoostravského hradu v Ostravě. Výsledek: 67 velkých pytlů nejrůznějších odpadků. Od pet lahví, sklenic a papírů až po krabice, hadry, matrace a další haraburdí. Podobný úklid čeká také Bělský les a lokalitu Železárenská v Ostravě. Z krajského města se projekt Student v lese přesunul i do Beskyd. Na dva dny přijelo do obce Krásné dvacet dobrovolníků, aby sázeli tříleté sazenice buků v revíru Kyčera. Na místech, která vyhladil kůrovec, zasadili 1150 nových stromků. Na podzim budou v Beskydech pokračovat.

„Mezigenerační projekt Student v lese se zaměřuje na ochranu životního prostředí, úklid lesních lokalit a výsadbu stromů, rozvoj mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví. Těší mě, že nejde o jednorázovou kampaň, ale o pravidelnou pomoc v lesích postižených kůrovcovou kalamitou a o zapojení studentů středních a vysokých škol i veřejnosti napříč celým krajem. Jsem rád, že je u nás spousta mladých lidí, kteří se zajímají o své okolí a za svačinu a dobrý pocit udělají kus užitečné práce. A ‚nestydí‘ se přitom spojit s generací svých prarodičů. Navzájem se velmi obohacují. Zkušenost seniorů se perfektně doplňuje s energií mladých lidí,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který celý projekt zaštítil.

„Studenti jsou úžasní, jejich energie a elán ženou projekt kupředu. Pracují zdarma a ve svém volném čase. Uklízení v lese plném odpadků a sázení stromků v Beskydech je přitom něco úplně jiného než práce doma nebo na zahradě. Kopali jsme v terénu plném kamení a kořenů. Většina držela poprvé v ruce sekeromotyku. A zvládli to skvěle,“ řekl předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina a dodal. „Hodně nám pomohli lesníci z Krásné. Nachystali nářadí a sazenice, poradili, ukázali, co máme dělat, kontrolovali nás. Už jsme se domluvili, že budeme v Beskydech pokračovat. Zároveň věříme, že se nám projekt podaří rozšířit do dalších škol, seniorských klubů i mezi veřejnost v dalších okresech kraje. Hlavně tam, kde řádil kůrovec. Na Jablunkovsko, Opavsko a Bruntálsko,“ doplnil Ivan Sekanina.

„Baví nás pomáhat přírodě, je to důležité. Po kůrovcové kalamitě to v lesích vypadá strašně, nedá se na to koukat a nic nedělat. Takže kdykoliv máme možnost, zapojíme se do podobných akcí. Přináší nám to radost. I to spojení se seniory je zajímavá zkušenost. Nečekáme odměnu, peníze nejsou všechno,“ řekla studentská mluvčí projektu, studentka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Sofie Glacová.

Student v lese je společná mezigenerační a dobrovolnická aktivita Spolku Počteníčko a studentů středních i vysokých škol z Ostravy. V zakládající skupině jsou studenti sedmi ostravských středních škol a dvou fakult Ostravské univerzity. Aktuálně se připojili studenti dalších čtyř středních škol z Ostravy, Orlové a Bohumína i Slezské univerzity Opava. Partnery projektu jsou Lesy ČR, Biskupské lesy a Ostravské městské lesy a zeleň. Projekt podporují i společnosti Kofola, Juddy bagety a Madeta. Záštitu má hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

27. července 2020