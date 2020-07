Co prosvětlí domov, zvětší prostory i doladí atmosféru?

Prosvětlete místnosti

Množství přirozeného světla v interiéru ovlivňuje nejen množství oken, případně světlíků či světlovodů, ale také výběr použitých barev. „Tmavším prostorám, která nedisponují dostatkem denního světla, svědčí výběr nábytku i výmalby ve světlých odstínech. Velkou službu ale zajistí také vhodně umístěná zrcadla, která světlo v prostoru odrážejí a dokáží jej tak znásobit. Vhodnou volbou jsou zde především velkoformátová zrcadla, která zároveň interiér i opticky zvětší,“ říká Barbora Burešová ze studia Mooden.

Přifoukněte prostory odrazy

Zrcadlo je jedním z hlavních pomocníků při zvětšování malých místností, ale i v případě, kdy chceme dostáhnout velkorysých prostorů. „Ať už zvolíte velkoformátová zrcadla nebo chytře umístěná větší nástěnná zrcadla v rámu či bez něj, vždy dbejte, aby byla situována na pohledovou stěnu nebo na konec místnosti, kde bude vytvářet dojem, že místnost pokračuje dál, a tím ji opticky zvětší. U velkoformátových zrcadel pak tento dojem umocňuje, pokud se minimalizuje viditelnost spár,“ říká Lucie Hronová ze společnosti Amirro, výrobce zrcadel.

Rozložení zrcadel podle učení feng šuej může mít léčivou moc

Podle učení feng šuej mohou mít zrcadla v interiéru léčivou moc, důležité je však jejich správné umístění, které pomáhá proudění pozitivní energie. Zrcadla mohou energii v interiéru nejen odrážet a umožňovat její správné proudění, ale také ji odrazit tak, že místnost zcela opustí. To se děje v případě, kdy jsou zrcadla nevhodně umístěná proti dveřím nebo oknům, případně proti sobě. Na pohodovém bydlení nepřidá ale ani pokud to se zrcadly v bytě přeženete, což může mít negativní vliv na psychiku, protože mozek musí neustále vyhodnocovat, co je realita a co pouhý odraz. Stejně tak nepřidají na klidu ani vetší zrcadla umístěná v ložnici, která mohou zhoršit kvalitu spánku. Podle feng šuej patří zrcadla v ložnici pouze za zavřené dveře šatní skříně.

Zrcadla jako dekorační prvky

Kromě praktických vlastností zrcadla často plní i estetickou funkci. Závěsná, nalepovací i stojná zrcadla nabízejí nepřeberné množství zpracování, provedení i uplatnění. „Na některých zrcadlech zcela dominuje jejich rám, který je dekorační, a funkce zrcadla je tak spíše potlačena. Může to být ale i naopak, kdy dominuje samotné zrcadlo, které lze pořídit v různých netradičních tvarech. Zde pak nemusí zůstat u jednoho, ale lze je například i zavěsit či nalepit v různých obrazcích jako dekorační prvek stěny,“ uzavírá Lucie Hronová.

